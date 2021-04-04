Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Hercai'ın 67. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Hercai, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Hercai 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir. Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır. Destek ise hiç beklemediği birinden gelir. Nasuh ve Azize arasında ipler yeniden gerilirken Cihan aldığı kararla harekete geçer. Zehra evlatları ve Umut için güçlü kalmaya çalışırken gerçekleri araştıran Miran ise babaannesinden bir söz alır. Hazar kimin kurşunuyla vuruldu? Reyyan yaşayacak mı?

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.