Hercai: Yaren kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Yaren karakterini canlandıran İlay Erkök kimdir?
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Hercai: Yaren kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Yaren karakterini canlandıran İlay Erkök kimdir?

07.02.2021 19:00 | Son Güncelleme: 07.02.2021 19:03
Hercai: Yaren kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Yaren karakterini canlandıran İlay Erkök kimdir?

ATV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Hercai dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Yaren Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Yaren karakterini canlandıran İlay Erkök kimdir?

İlay Erkök'ün başrollerinde yer aldığı Hercai dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Yaren Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Yaren Şadoğlu karakterini canlandıran İlay Erkök kimdir? İşte detaylar haberimizde...

HERCAİ: YAREN ŞADOĞLU GERÇEK ADI NEDİR?

Hercai dizisinde Yaren Şadoğlu karakterini "İlay Erkök" canlandırıyor. İlay Erkök'ün dizideki karakterinin adı "Yaren Şadoğlu"dur.

HERCAİ: YAREN ŞADOĞLU KİMDİR?

Cihan ve Handan'ın kızıdır Yaren Şadoğlu. Sade güzelliği, güler yüzüyle dikkat çeker ancak bu tebessümler ve güzellik kötücül bir ruhun maskesidir sadece. Kötü ve kıskanç bir kalbi vardır Yaren'in, özellikle Reyyan'a karşı.

HERCAİ: İLAY ERKÖK KİMDİR?

İlay Erkök, 1 Ekim 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. 2013 yılında Güneşi Beklerken dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Royal Conservatoire of Scotland'da oyunculuk eğitimi alan İlay Erkök, İngiltere dönüşü ünlü komedyen Tolga Çevik'in asistanlığını yapmıştır.

Darısı Başımıza, İlk Öpücük Seni Gidi Seni, Hayatımın aşkı gibi projelerde yer alan İlay Erkök şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Yaren Şadoğlu karakterine hayat vermektedir. İlay Erkök, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Terazi burcudur.

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