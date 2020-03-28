Hercai son bölüm izle! Hercai 38. bölüm yayınlandı! Hercai son bölüm full tek parça izle! Hercai 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Hercai son bölüm izle! Hercai 38. bölüm yayınlandı! Hercai son bölüm full tek parça izle! Hercai 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai son bölümüyle izleyicileri ekrana bağladı. Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur. Devamında yaşanan gelişmeler ise Hercai 39. Bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak sorusunu akıllara getirdi. Hercai 38. bölüm yayınlandı! Hercai son bölüm full tek parça izle!

28.03.2020 08:23 | Son Güncelleme: 28.03.2020 08:21
Hercai son bölüm izle! Hercai 38. bölüm yayınlandı! Hercai son bölüm full tek parça izle! Hercai 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai son bölümünde Annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Miran, aldığı intikamın bir yalan üzerine kurulu olduğuna emin olur. Henüz Reyyan'a yaptıklarının vicdan muhakemesini tamamlayamamışken bir de bu gerçeklerin ağırlığı altında ezilen Miran zor da olsa Reyyan'a gidebileceğini söyler. Devamında gelişen olaylar ise izleyiciyi ekrana bağladı. Hercai son bölüm izle! Hercai 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 38. bölüm son bölüm full tek parça izle!

HERCİ 38. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HERCAİ 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir! Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider. Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.

Hercai son bölüm izle! Hercai 38. bölüm yayınlandı! Hercai son bölüm full tek parça izle! Hercai 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HERCAİ 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ DİZİSİ OYUNCULARI

Akın Akınözü/ Miran Aslanbey/Şadoğlu

Ebru Şahin/ Reyyan Şadoğlu

Gülçin Santırcıoğlu/ Sultan Aslanbey

Serhat Tutumluer/ Hazar Şadoğlu

Oya Unustası/ Gönül Aslanbey

Ahmet Tansu/ Taşanlar Azat Şadoğlu

Serdar Özer/ Cihan Şadoğlu

Gülçin Hatıhan/ Handan Şadoğlu

İlay Erkök/ Yaren Şadoğlu

Cahit Gök/ Fırat Demiralp/Aslanbey

Feride Çetin/ Zehra Şadoğlu

Güneş Hayat/ Esma Demiralp

Aydan Burhan/ Hanife Derbent

İnci Şen/ Nigar Katarcı

Aslı Samat/ Melike Aştutan

Eylem Tanrıver/ Keriman Çetin

Ebrar Alya Demirbilek/ Gül Şadoğlu

Eda Elif Başlamışlı/ Duygu Yetiş Elif Aslanbey

Gökhan Yavuz/ Rıza Demir

Ayda Aksel/ Azize Aslanbey

Macit Sonkan/ Nasuh Şadoğlu

Yusuf Bedir/ Bedirhan

Emrullah Omay/ Mahmut

Aydan Taş/ Şehriyar Taşkın

Sarp İkiler/ Caner Katarcı

Güven Hokna/ Şükran

Ahmet Kayakesen/ Harun

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