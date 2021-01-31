Hercai Reyyan'ın küçük kız kardeşi diziden ayrıldı mı? Ebrar Demirbilek Hercai'den çıktı mı? Ebrar Demirbilek kimdir, kaç yaşında?

ATV'nin fenomen dizisi Hercai'de rol alan Ebrar Demirbilek'in son bölümde görünmemesi üzerine izleyiciler Hercai Reyyan'ın küçük kız kardeşi diziden ayrıldı mı? Ebrar Demirbilek Hercai'den çıktı mı? sorularının yanıtlarını aradı. Ebrar Demirbilek kimdir, kaç yaşında?

İlgiyle takip edilen Hercai dizisinde rol alan Ebrar Demirbilek hakkında sorulan soruların yanıtlarını sizler için derledik.

HERCAİ REYYAN'IN KÜÇÜK KIZ KARDEŞİ DİZİDEN AYRILDI MI?

ATV ekranlarından izleyici ile buluşan reyting rekortmeni Hercai, sevenlerini kadrodaki bir ayrılıkla üzdü. 50 bölüm boyunca Reyyan'ın kardeşi rolü ile ekranlara gelen Ebrar Demirbilek, okul yoğunluğu nedeniyle diziye veda etti.

EBRAR DEMİRBİLEK HERCAİ'DEN ÇIKTI MI, NEDEN AYRILDI?

Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in rol aldığı Hercai'nin popüler çocuk oyuncusu Demirbilek, ayrılığı ile ilgili açıklamasında, Mardin'deki çekimler yüzünden okul hayatının aksadığını belirtti.

EBRAR DEMİRBİLEK KİMDİR?

30 Eylül 2013 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ebrar Demirbilek, televizyon dünyasına 3 yaşında adım attı. Çocuk oyuncu, Hayat Dediğin, Yalan Dünya, Sen Benimsin, Meleklerin Aşkı dizileri ile Vecihi Hür Kuş adlı sinema filminde yer aldı.