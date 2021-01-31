Hercai Reyyan'ın küçük kız kardeşi diziden ayrıldı mı? Ebrar Demirbilek Hercai'den çıktı mı? Ebrar Demirbilek kimdir, kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hercai Reyyan'ın küçük kız kardeşi diziden ayrıldı mı? Ebrar Demirbilek Hercai'den çıktı mı? Ebrar Demirbilek kimdir, kaç yaşında?

31.01.2021 18:30 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:34
Hercai Reyyan'ın küçük kız kardeşi diziden ayrıldı mı? Ebrar Demirbilek Hercai'den çıktı mı? Ebrar Demirbilek kimdir, kaç yaşında?

ATV'nin fenomen dizisi Hercai'de rol alan Ebrar Demirbilek'in son bölümde görünmemesi üzerine izleyiciler Hercai Reyyan'ın küçük kız kardeşi diziden ayrıldı mı? Ebrar Demirbilek Hercai'den çıktı mı? sorularının yanıtlarını aradı. Ebrar Demirbilek kimdir, kaç yaşında?

İlgiyle takip edilen Hercai dizisinde rol alan Ebrar Demirbilek hakkında sorulan soruların yanıtlarını sizler için derledik.

HERCAİ REYYAN'IN KÜÇÜK KIZ KARDEŞİ DİZİDEN AYRILDI MI?

ATV ekranlarından izleyici ile buluşan reyting rekortmeni Hercai, sevenlerini kadrodaki bir ayrılıkla üzdü. 50 bölüm boyunca Reyyan'ın kardeşi rolü ile ekranlara gelen Ebrar Demirbilek, okul yoğunluğu nedeniyle diziye veda etti.

EBRAR DEMİRBİLEK HERCAİ'DEN ÇIKTI MI, NEDEN AYRILDI?

Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in rol aldığı Hercai'nin popüler çocuk oyuncusu Demirbilek, ayrılığı ile ilgili açıklamasında, Mardin'deki çekimler yüzünden okul hayatının aksadığını belirtti.

EBRAR DEMİRBİLEK KİMDİR?

30 Eylül 2013 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ebrar Demirbilek, televizyon dünyasına 3 yaşında adım attı. Çocuk oyuncu, Hayat Dediğin, Yalan Dünya, Sen Benimsin, Meleklerin Aşkı dizileri ile Vecihi Hür Kuş adlı sinema filminde yer aldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Enis Berberoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Guy Ritchie Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Mesut Özil Serdar Aziz Fatih Terim Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Bursa Ankara İstifa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hercai Reyyan'ın küçük kız kardeşi diziden ayrıldı mı? Ebrar Demirbilek Hercai'den çıktı mı? Ebrar Demirbilek kimdir, kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 18:34:32. #1.16#
title