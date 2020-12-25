Hercai ne zaman, saat kaçta? Hercai günü değişti mi? Hercai hangi gün, hangi kanalda? Hercai yeni bölüm fragmanı izle!

Hercai dizisi 53. bölüm ile ATV'de izleyici karşısına çıkacak. Büyük beğeni toplayan Hercai oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Hercai son bölümde neler oldu? Hercai ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar haberimizde...

Hercai yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Hercai 54. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Hercai yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

HERCAİ GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ? YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN OLACAK?

Hercai yeni bölümü bu akşam 25 Aralık Cuma günü yayınlanacak. Fakat bugünkü yeni bölümden itibaren diğer yeni bölümler Pazar günleri ekrana gelecek. Kısacası Hercai dizisinin günü değişti. Yeni bölümler Pazar akşamları saat 20:00 'da ekrana gelecek.

HERCAİ YENİ BÖLÜM 53. BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Hercai 53. yeni bölümü 25 Aralık cuma bugün ATV ekranlarında yayınlanacaktır. Bu bölümden sonraki bölümler ise yeni gününde Pazar günleri ekrana gelecektir.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyyan, Azize'nin masum olduğunu hatırlayabilecek midir?

Azize ve Füsun arasındaki savaş son sürat devam etmektedir. Bunca sene sakladığı Dilşah'ı, Füsun'a kaptıran Azize, onu geri almanın yollarını ararken Füsun da boş durmaz ve Azize'nin başına türlü dertler dolamaya devam eder. Babasından geldiğini zannederek yediği tatlı yüzünden rahatsızlanan Reyyan, iyi olup olmadığını görmek için gelen Azize'nin gözleri önünde bayılmıştır. Azize, Reyyan'a ve karnındaki bebeğe yardım etmek için tek başına bir mücadelenin içine girer. Reyyan, Füsun tarafından zehirlenmiştir. Bebeğin ve Reyyan'ın durumu belirsizdir. Bu sırada Azize, Şadoğulları'nı uyarıp Reyyan'a zarar verenin Füsun olduğunu söylemek ister ve bu uğurda Nasuh'la gizlice buluşup ona gerçeği anlatarak kendisinin Reyyan'ı kurtarmak için çabaladığını söyler. Nasuh, Azize'nin sözlerine inanmıştır ancak Reyyan bu konuda hiçbir şey hatırlamamaktadır. Bunun üzerine Azize, Nasuh'tan kendisini Reyyan ile buluşturmasını ister. Miran karısının başına gelenlerin tek sorumlusunun Azize olduğunu düşünerek onun peşine düşer. Ancak Azize adeta sırra kadem basmış gibi bir anda yok olmuştur. Nasuh dışında herkes onun Reyyan'ı zehirlediğinin açığa çıkması sebebiyle kaçtığını düşünmektedir. Ancak son anda yaşanan bir gelişme herkesi şoke eder ve Azize'yi aramaktan alı koyar.

HERCAİ SON BÖLÜM (52. BÖLÜM) İZLE...

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Ben seni düşünmekten yavrumun acısını yaşayamadım Miran...''

Miran'ın gözaltına alınması Şadoğulları'nda şok etkisi yaratmıştır. Reyyan bir yandan kaybettiği bebeğinin üzüntüsüyle sarsılırken bir yandan da Miran'dan haber alamamanın endişesi içindedir. Miran ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışır. Bu sırada hiç beklemediği biri ona yardım eder. Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan'ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran iz sürer, tahminleri onu yine Azize Aslanbey'e götürecektir. Ancak bu kez yaşadıklarının sebebi bir başkasıdır. Kendi kanından, canından bir düşmanı vardır. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Azize'nin ise tek bir isteği vardır, oğlundan aldıklarını ona geri verebilmek. Başta da Dilşah'ı… Füsun Aslanbey'le ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Hazar, Mahfuz'la konuşmaya gider. Ancak görüşme sonundan onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Azize ve Nasuh gerçeğini öğrenen Cihan ne yapacak? Miran, Reyyan'a verdiği sözü tutabilecek mi?

HERCAİ 53. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...