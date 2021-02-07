Hercai: Nasuh kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Nasuh karakterini canlandıran Macit Sonkan kimdir?
ATV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Hercai dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Nasuh Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Nasuh karakterini canlandıran Macit Sonkan kimdir?
Macit Sonkan'ın başrollerinde yer aldığı Hercai dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Nasuh Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Nasuh karakterini canlandıran Macit Sonkan kimdir? İşte detaylar haberimizde...
HERCAİ: NASUH ŞADOĞLU GERÇEK ADI NEDİR?
Hercai dizisinde Nasuh Şadoğlu karakterini "Macit Sonkan" canlandırıyor. Macit Sonkan'ın dizideki karakterinin adı "Nasuh Şadoğlu"dur.
HERCAİ: NASUH ŞADOĞLU KİMDİR?
Ailenin en büyüğü ve vazgeçilmez lideridir. Onun sözü bir emirdir. Karar verdikleri, söyledikleri hiçbir zaman ölçülmez, tartışılmaz, asla karşı çıkılmaz.
HERCAİ: MACİT SONKAN KİMDİR?
Macit Sonkan (d. 1953), Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. İzmir Torbalı Yazıbaşı doğumludur.
Güzel Sanatlar Tiyatro Oyunculuk mezunu olan sanatçının, 1978'de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde başladığı sanat hayatı, tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerle de devam etmektedir.
Çocuk tiyatrosu üzerine yoğunlaşan Sonkan, yurt dışında sergilenen oyunlarda da rol aldı. Tiyatro alanında birçok oyunda ödül kazanmıştır.
TİYATRO
Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını : Güngör Dilmen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012
Töre (oyun) : Turgut Özakman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009
Ayaktakımı Arasında (oyun) : Maksim Gorki - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003
Caligula : Albert Camus - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001
Kamyon : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1999
Kısasa Kısas (oyun) : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998
Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1994
Köprüden Görünüş : Arthur Miller - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1989
Kısmet (0yun) : Erhan Gökgücü - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986
Töre
YÖNETTİĞİ OYUNLAR
Ketçaplı Spagetti Rainer Hachfeld - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000
SİNEMA FİLMLERİ
Melekler ve Kumarbazlar - 2009
Güneşi Gördüm - 2009
Avanak Kuzenler - 2008
Dilberin sekiz günü - 2008
Deli Yürek: Bumerang Cehennemi - 2001
Abuzer Kadayıf - 2000
İnsan Kurdu - 1997
Acı Ve Tatlı Günler - 1996
Camdan Kalp - 1990
TV FİLMLERİ
Bir Aşk Hikayesi - 2004
Çalınan Ceset - 2004
Kırık Zar - 2000
ROL ALDIĞI DİZİ FİLMLER
Hercai - 2019-
Alev Alev - 2012
Aşk Bir Hayal - 2009
Dede Korkut Hikayeleri - 2007
Hasret - 2006
Ezo Gelin - 2006
Alanya Almanya - 2005
Aşkımızda Ölüm Var - 2004
Hayalet - 2004
Artık Çok Geç - 2000
Deli Yürek - 1999
Yasemince - 1997
Tersine Akan Nehir - 1996
Köşe Kapmaca - 1996
Gurbetçiler - 1996
Çiçek Taksi - 1995
Süper Baba - 1993
Ateşten Günler - 1987
Dost Eller - 1982