Hercai: Nasuh kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Nasuh karakterini canlandıran Macit Sonkan kimdir?

ATV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Hercai dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Nasuh Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Nasuh karakterini canlandıran Macit Sonkan kimdir?

Macit Sonkan'ın başrollerinde yer aldığı Hercai dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Nasuh Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Nasuh karakterini canlandıran Macit Sonkan kimdir? İşte detaylar haberimizde...

HERCAİ: NASUH ŞADOĞLU GERÇEK ADI NEDİR?

Hercai dizisinde Nasuh Şadoğlu karakterini "Macit Sonkan" canlandırıyor. Macit Sonkan'ın dizideki karakterinin adı "Nasuh Şadoğlu"dur.

HERCAİ: NASUH ŞADOĞLU KİMDİR?

Ailenin en büyüğü ve vazgeçilmez lideridir. Onun sözü bir emirdir. Karar verdikleri, söyledikleri hiçbir zaman ölçülmez, tartışılmaz, asla karşı çıkılmaz.

HERCAİ: MACİT SONKAN KİMDİR?

Macit Sonkan (d. 1953), Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. İzmir Torbalı Yazıbaşı doğumludur.

Güzel Sanatlar Tiyatro Oyunculuk mezunu olan sanatçının, 1978'de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde başladığı sanat hayatı, tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerle de devam etmektedir.

Çocuk tiyatrosu üzerine yoğunlaşan Sonkan, yurt dışında sergilenen oyunlarda da rol aldı. Tiyatro alanında birçok oyunda ödül kazanmıştır.

TİYATRO

Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını : Güngör Dilmen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012

Töre (oyun) : Turgut Özakman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009

Ayaktakımı Arasında (oyun) : Maksim Gorki - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003

Caligula : Albert Camus - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001

Kamyon : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1999

Kısasa Kısas (oyun) : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998

Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1994

Köprüden Görünüş : Arthur Miller - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1989

Kısmet (0yun) : Erhan Gökgücü - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986

Töre

YÖNETTİĞİ OYUNLAR

Ketçaplı Spagetti Rainer Hachfeld - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000

SİNEMA FİLMLERİ

Melekler ve Kumarbazlar - 2009

Güneşi Gördüm - 2009

Avanak Kuzenler - 2008

Dilberin sekiz günü - 2008

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi - 2001

Abuzer Kadayıf - 2000

İnsan Kurdu - 1997

Acı Ve Tatlı Günler - 1996

Camdan Kalp - 1990

TV FİLMLERİ

Bir Aşk Hikayesi - 2004

Çalınan Ceset - 2004

Kırık Zar - 2000

ROL ALDIĞI DİZİ FİLMLER

Hercai - 2019-

Alev Alev - 2012

Aşk Bir Hayal - 2009

Dede Korkut Hikayeleri - 2007

Hasret - 2006

Ezo Gelin - 2006

Alanya Almanya - 2005

Aşkımızda Ölüm Var - 2004

Hayalet - 2004

Artık Çok Geç - 2000

Deli Yürek - 1999

Yasemince - 1997

Tersine Akan Nehir - 1996

Köşe Kapmaca - 1996

Gurbetçiler - 1996

Çiçek Taksi - 1995

Süper Baba - 1993

Ateşten Günler - 1987

Dost Eller - 1982