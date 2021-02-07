Hercai: Miran kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü kimdir?
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Hercai: Miran kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü kimdir?

07.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 07.02.2021 18:01
Hercai: Miran kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü kimdir?

ATV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Hercai dizisi her pazar izleyicileri ile bululşuyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Miran Aslanbey kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü kimdir?

Akın Akınözü'nün başrollerinde yer aldığı Hercai dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Miran Aslanbey kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Mirankarakterini canlandıran Akın Akınözü kimdir? İşte detaylar haberimizde...

HERCAİ: MİRAN ASLANBEY GERÇEK ADI NEDİR?

Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterini "Akın Akınözü" canlandırıyor. Akın Akınözü'nün dizideki karakterinin adı "Miran Aslanbey"dir.

HERCAİ: MİRAN ASLANBEY KİMDİR?

Aslanbey ailesinin soyunu devam ettirecek tek kişidir Miran Aslanbey. Babaannesi Azize Aslanbey tarafından intikam masallarıyla büyütülmüş, soğuk, mesafeli ama aynı zamanda güçlü ve zeki bir adamdır.

HERCAİ: AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamladı ve oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Akın Akınözü, 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım attı. 2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy gösterdi, daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol aldı. son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

DİZİLERİ

2015 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2016 Arkadaşlar İyidir

2017-2018 Aslan Ailem

2017-2018 Payitaht: Abdülhamid

2019- Hercai

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