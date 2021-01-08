Hercai bugün neden yok, bitti mi? ATV Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai final mi yaptı?

ATV'nin sevilen dizisi Hercai bugün var mı? Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai dizisi final mi yaptı? soruları araştırılıyor. Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in baş rollerini paylaştığı Hercai final mi yaptı soruları 8 Ocak Cuma akşamı diziyi görmeyen seyirciler tarafından merak edildi. İşte cevaplar!

Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in baş rollerini paylaştığı ATV'nin sevilen dizisi Hercai bugün ATV yayın akışında yok. Hercai final mi yaptı soruları 8 Ocak Cuma akşamı diziyi görmeyen seyirciler tarafından merak edildi. ATV'nin sevilen dizisi Hercai bugün var mı? Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai dizisi final mi yaptı? soruları araştıranlar için işte detaylar...

HERCAİ BUGÜN NEDEN YOK?

ATV'de her hafta Cuma akşamları yer alan Hercai dizisi bugün yok. Hercai yerine yeni dizi Akıncı ekranlara geldi. Hercai dizisi, bundan sonra Pazar günleri ekranlarda olacak.

HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV'nin sevilen dizisi Hercai, bundan sonra Pazar günleri ekranlarda olacak. Hercai 54. yeni bölüm, 10 Ocak Pazar günü saat 20:00'da ekranlarda olacak!