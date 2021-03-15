Hercai azat diziden ayrılıyor mu? Tansu Taşanlar kim? Hercai azat kim?
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Hercai azat diziden ayrılıyor mu? Tansu Taşanlar kim? Hercai azat kim?

15.03.2021 00:22 | Son Güncelleme: 15.03.2021 00:30
Hercai azat diziden ayrılıyor mu? Tansu Taşanlar kim? Hercai azat kim?

Ekranların merakla takip edilen dizisi Hercai, oyuncu kadrosuyla merak konusu olmaya devam ediyor. Hercai dizisinin oyuncusu Azat diziden ayrılması söz konusu. Peki, Hercai Azat diziden ayrılıyor mu? Ahmet Tansu Taşanlar kim? Hercai Azat kim? Tansu Taşanlar nereli ve kaç yaşında? Hercai Azat boyu kaç?

İzleyici ile buluştuğu ilk andan itibaren büyük bir hayran kitlesi ile yoluna devam eden Hercai'de, uzun zamandır yaprak dökümü yaşanıyor. İddiaya göre reytingleri düşmeye başlayan dizi, sezon sonunda final yapma kararı aldığı için kadrosuna bir bir veda etmeye başladı. Hercai azat diziden ayrılıyor mu? Ahmet Tansu Taşanlar kim? Hercai azat kim? Tansu Taşanlar nereli ve kaç yaşında? Hercai Azat boyu kaç?

HERCAİ AZAT BOYU KAÇ?

İzleyici ile buluştuğu ilk andan itibaren büyük bir hayran kitlesi ile yoluna devam eden Hercai'de, uzun zamandır yaprak dökümü yaşanıyor. İddiaya göre reytingleri düşmeye başlayan dizi, sezon sonunda final yapma kararı aldığı için kadrosuna bir bir veda etmeye başladı.

Bu iddianın ardından final kararını doğrulayacak iki ayrılık daha yaşandı. Azad karakterine hayat veren Ahmet Tansu Taşanlar ve Gönül'ü canlandıran Oya Unustası diziye veda ediyor. İkilinin hangi bölümde ve nasıl diziden ayrılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

AHMET TANSU TAŞANLAR KİM? HERCAİ AZAT KİM?

Hercai dizisinde Azat karakterini Tansu Taşanlar canlandırmakta.

Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur. Televizyon ekranlarında ilk kez 2008 yılında yayınlanan "Küçük Kadınlar" dizisi ile yer alan Tansu Taşanlar, ayrıca birçok tiyatro oyununda da yer almıştır.

Vatanım Sensin, Analar ve Anneler, Kara Para Aşk, Veda, Muhteşem Yüzyıl, Yalancı Bahar, İzmit Çetesi ve Bir Bulut Olsam dizilerinde rol alan Tansu Taşanlar, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Azat karakterine hayat vermektedir. Tansu Taşanlar, 1.90 metre boyunda, 85 kilo ve İkizler burcudur.

Hercai azat diziden ayrılıyor mu? Tansu Taşanlar kim? Hercai azat kim?

TANSU TAŞANLAR DİZİLERİ FİLMLERİ

2019 – Hercai (Azad Şadoğlu)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Zar)

2017 – Çukur (Avukat Nazım)

2017 – Kara Yazı (Kadir)

2016-2017 – Vatanım Sensin (Hasan Basri)

2015 – Analar ve Anneler (Halil)

2014 – Kara Para Aşk (Arda Çakır)

2013 – Küçük Kıyamet (Konuk Oyuncu)

2012 – Veda (Sinan)

2011 – İzmir Çetesi (Rıfat)

2011 – Yalancı Bahar (Aras)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Heykeltıraş)

2009 – Bir Bulut Olsam (Salih)

2008-2010 – Küçük Kadınlar (Ceyhun)

Tansu Taşanlar'ın rol aldığı filmler:

2017 – Taksim Hold'em (Ra)

2009 – Hırçın Kız Kadife (Süleyman)

TANSU TAŞANLAR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tansu Taşanlar, 31 Mayıs 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi.Tansu Taşanlar, 37 yaşındadır.

HERCAİ AZAT BOYU KAÇ?

Hercai dizisinde Azat karakterini canlandıran Ahmet Tansu Taşanlar 1.90 boyundadır.

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