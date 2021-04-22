Hercai 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Hercai 69. bölüm izle, son (68) bölüm full izle!

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HERCAİ 69. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisi ATV ekranlarında bu akşam 69. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 69. bölümün ardından şimdi de Hercai 69. bölüm için araştırmalarına başladılar. Hercai 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Hercai 69. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Hercai 69. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

HERCAİ 68. BÖLÜM İZLE

Hercai 68. bölümü izlemek için tıklayınız!

HERCAİ 68. BÖLÜMDE NE YAŞANDI?

Reyyan ve Miran her şeye rağmen mutluluğu yakalar

Reyyan ve Miran, yeni bir eşikten geçmiş, hayatlarını savaş ve intikamdan uzak geçirmeye karar vermişlerdir. Ancak onların dışında gelişen olayların gölgesi çok geçmeden üzerlerine düşer. Azize intikamdan vazgeçmemiştir. Öte yanda Füsun, tutuklu olmasına rağmen korkunç bir plan yapar. Cihan ve Handan, hiç beklemedikleri bir haberle sarsılırlar. Azize'nin bitmek bilmeyen intikam isteği, onu bir yol ayrılıma getirir. Miran ve Reyyan, bütün olumsuzluklara rağmen kendi içlerine dönüp, yeni bir heyecan yaşamaya başlar.

HERCAİ DİZİSİNİN KONUSU

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.