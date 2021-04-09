Hercai 67. bölüm fragmanı izle! ATV Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 66. bölüm izle

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HERCAİ 66. bölüm FULL İZLE!

Hercai dizisi ATV ekranlarında 66. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 66. bölümün ardından şimdi de Hercai 67. bölüm için araştırmalarına başladılar. Hercai 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Hercai 67. bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai 67. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

HERCAİ 67. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

HERCAİ 66. BÖLÜM İZLE

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HERCAİ 67. BÖLÜM ÖZETİ

''Bana bebeğimi getirir misin?''

Umut'un, Füsun'un adamları tarafından kaçırılmasıyla hem Reyyan'ın hem de Miran'ın dünyası başına yıkılmıştır. Miran kararlıdır, bir söz verir sevdiği kadına; neye mal olursa olsun oğlunu bulacak ve eve getirecektir. Bu amaçla Füsun'un karşısına çıkar ve ne istediğini sorar. Füsun, Miran'ın anlaşma teklifi karşısında şaşkındır. Ondan yerine getirilmesi hayli güç bir şey yapmasını ister. Miran düşünmeden kabul eder. Ancak bu kez oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir. Azize, Umut'u kendi yöntemleriyle almayı kafasına koymuştur. Miran'a yardım eden sürpriz isim kim? Füsun'un akıbeti ne olacak?

HERCAİ'NİN KONUSU

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

Yapım: Mia Yapım Yapımcı: Banu Akdeniz Yönetmen: Ali İlhan Senaryo: Feraye Şahin, Zeynep Şirin Yalgın, Berşan Tan, Pelin Gülcan, Nergiz Herdem İnce Oyuncular: Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök