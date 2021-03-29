Hercai 66. bölüm fragmanı izle! ATV Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 65. bölüm izle
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Hercai 66. bölüm fragmanı izle! ATV Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 65. bölüm izle

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Hercai 66. bölüm fragmanı izle! ATV Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 65. bölüm izle

Hercai 66. bölüm fragmanı izle! Hercai dizisinin 65. bölümü ardından Hercai 66. bölüm fragmanı da yayınlandı. ATV'de yayınlanan Hercai 66. bölüm fragmanı izle! Hercai son bölüm özeti! Hercai yeni bölümde neler olacak? ATV Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 65. bölüm izle

Hercai 65. bölüm full izle! Hercai 65. bölüm tamamı izle! ATV ekranların sevilen dizisi Hercai 65. bölüm seyret! Hercai 65. bölüm tek parça izle! Hercai 65. bölüm tamamı izle! Hercai 65. son bölüm fragmanı izle.

HERCAİ 65. bölüm FULL İZLE!

Hercai dizisi ATV ekranlarında 65. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 65. bölümün ardından şimdi de Hercai 66. bölüm için araştırmalarına başladılar. Hercai 66. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Hercai 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai 66. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

HERCAİ 66. bölüm FRAGMANI İZLE

HERCAİ 65. BÖLÜM İZLE

Hercai 65. bölüm izlemek için tıklayınız!

HERCAİ 65. BÖLÜMDE NE YAŞANDI?

Doktorun son anda verdiği haberle bir mucizenin kapılarını aralayan Reyyan ve Miran tedavi için İstanbul'a giderler. Küçük kızlarını Hazar'a emanet edip onlarla birlikte İstanbul'a giden Zehra'nın yanı sıra, Fırat ve Zeynep'te yanlarındadır. Bu sırada Reyyan'ı hasta edenin Füsun olduğunu öğrenen Hazar'da hesap sormak üzere soluğu Aslanbey konağında alır. Son anda yetişen Azize oğlunu durdurmaya çalışır. İkisinin bunca yaşananın ardından ana oğul olmaya başladığını gören Füsun'u derin bir nefret duygusu sarmıştır.

HERCAİ'NİN KONUSU

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

Oyuncular

  • Ebru Şahin
  • Akın Akınözü
  • Gülçin Santırcıoğlu
  • Serhat Tutumluer
  • Ayda Aksel
  • Macit Sonkan
  • Serdar Özer
  • Oya Unustası
  • Tansu Taşanlar
  • İnci Şen
  • Cahit Gök
  • İlay Erkök
- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Haber Yorumları
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