Hercai 66. bölüm fragmanı izle! ATV Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 65. bölüm izle

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HERCAİ 65. bölüm FULL İZLE!

Hercai dizisi ATV ekranlarında 65. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 65. bölümün ardından şimdi de Hercai 66. bölüm için araştırmalarına başladılar. Hercai 66. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Hercai 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai 66. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

HERCAİ 66. bölüm FRAGMANI İZLE

HERCAİ 65. BÖLÜM İZLE

Hercai 65. bölüm izlemek için tıklayınız!

HERCAİ 65. BÖLÜMDE NE YAŞANDI?

Doktorun son anda verdiği haberle bir mucizenin kapılarını aralayan Reyyan ve Miran tedavi için İstanbul'a giderler. Küçük kızlarını Hazar'a emanet edip onlarla birlikte İstanbul'a giden Zehra'nın yanı sıra, Fırat ve Zeynep'te yanlarındadır. Bu sırada Reyyan'ı hasta edenin Füsun olduğunu öğrenen Hazar'da hesap sormak üzere soluğu Aslanbey konağında alır. Son anda yetişen Azize oğlunu durdurmaya çalışır. İkisinin bunca yaşananın ardından ana oğul olmaya başladığını gören Füsun'u derin bir nefret duygusu sarmıştır.

HERCAİ'NİN KONUSU

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

Oyuncular