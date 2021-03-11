Hercai 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Hercai 62. bölüm izle, son (62) bölüm full izle!

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HERCAİ 63. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisi ATV ekranlarında bu akşam 62. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 62. bölümün ardından şimdi de Hercai 63. bölüm için araştırmalarına başladılar. Hercai 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Hercai 63. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Hercai 63. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

HERCAİ 62. BÖLÜMDE NE OLDU?

Dilşah, Reyyan'ın Miran'dan gizlediği gerçeği öğrenmiş, elindeki belgeyi Reyyan'a koz olarak kullanmaya başlamıştır. Fakat Reyyan ne olursa olsun kararından dönmeyecektir. Fakat Umut'a kendini unutturmayacak anlar bırakmak istemektedir. Düşmanlık ve kin yüzünden bir en basit mutluluklardan bile eksik kaldıklarını fark eder. Doğru dürüst bir düğün resimleri bile yoktur oğullarına bırakacakları. Miran, sevdiği kadının aldığı bu önemli karardan bihaber, oğlu ve karısının içlerinde hiçbir şeyin uhde kalmaması için harekete geçer. Yarım kalan ne varsa tamamlayacaktır. En başta da düğün. Bu büyük sevdayı, bir düğünle taçlandıracaklardır. Onlar mutluluklarını tamamlayacak bir düğünün hazırlıkları için uğraşırken, Azat ve Gönül'de aşkları ve hayatları adına çok önemli bir karar alırlar. Aldıkları bu karar, küllenmiş kinlerin yeniden alevlenmesine neden olacak, Reyyan ve Miran'ın barış ve huzur için inşa ettikleri yeni ortamı çatırdatmaya başlayacaktır.

HERCAİ 61. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Reyyan, verdiği zor kararın ardından yapılacak işler için kolları sıvamıştır. Kız çocuklarını okutmayı hedefleyen Umut Şadoğlu Vakfı hayata geçmeli, aile içindeki sorunlar çözülmeli, düşmanlıklar sona ermelidir. Umut'a elinden geldiğince güzel bir dünya bırakmalıdır... Şirketle ilgili anlaşmazlıklar yüzünden Fırat'la gerilen Miran ise karısındaki huzursuzluğu hissetmekte ve bunun sebebini bulmaya çalışmaktadır. Öte yandan Hazar, Azize'den çekip gitmesini istemiştir. Azize'nin ise tek bir şartı vardır. Füsun, Azra'yı yeniden kazanmanın peşindeyken Dilşah ise Reyyan'dan kurtulmanın yollarını arar. Vakıf için düzenlenen yemekte sırlar gün yüzüne çıkarken Dilşah'ın bulduğu bir belge Reyyan'ı güç durumda bırakacaktır.

HERCAİ 62. BÖLÜM FULL İZLE ATV

Hercai dizisinin 62. bölümünü tek parça full olarak izleyebileceğiniz link.

HERCAİ'NİN KONUSU

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

Yapım: Mia Yapım Yapımcı: Banu AkdenizYönetmen: Ali İlhanSenaryo: Feraye Şahin, Zeynep Şirin Yalgın, Berşan Tan, Pelin Gülcan, Nergiz Herdem İnceOyuncular: Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök