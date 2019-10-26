Hercai 19. bölüm fragmanı yayımlandı! Miran Reyyan'ı mı, Azize'yi mi seçecek?

26.10.2019 09:56

Hercai 18. bölüm ile ekrandaydı. Reyyan ile Miran'ın muntazam aşklarına sahne olan Hercai dizisinde tek engel Miran'ın babaannesi Azize'dir. Ancak Reyyan, Azize'nin beklemdiği şekilde onu şaşırtır. İşte, Hercai 18. son bölüm ve 19. bölüm fragmanı…

Hercai 18. son bölüm full izle...

19. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Azize bu defa başaramadığını kabul ederek o muhteşem sözleri dile getirir; ''Sevdayı intikama dahil ettin ama intikamı sevdaya dahil edemedin!''

Reyyan, sevdiği adam için Hazar'dan yardım ister. Öte yandan Miran'ın öğrendikleri karşısında, bu zor zamanında onu hep seveceğini ve yanında olacağına dair söz verir. Hazar'a geçmişten gelen bir mektup ise Miran ile Reyyan'ın hayatında büyük değişikliklere neden olacak gibi görünüyor…

HERCAİ 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Daha önce gelinlikle ortada kalan Reyyan'ın, Miran Aslanbey'in eşi olarak dönmesini hazmedemeyen Azize, Miran'a Reyyan'ın kendisiyle Azat'ın hayatı için evlendiğini söylemiş ve Reyyan'ın nottan bahsetmesi üzerine zor durumda kalmıştır.

Yaşanan onca olay sonrasında Reyyan ile Miran'ın birbirlerine olan aşkı ve güveni daha da kuvvetlenir, hırs içindeki Azize'nin Miran'ın sormuş olduğu soruya vereceği cevap bundan sonra yaşanacakların seyrini değiştirir. Bugüne kadar Azize Aslanbey yüzünden kimsenin konuşmaya cesaret edemediği gerçekler Reyyan'ın cesur hamlesiyle gün yüzüne çıkmaya başlar. Geçmişin sırları bir bir ortaya dökülürken Reyyan'ın yüreğine bir umut doğar: Miran gerçekleri öğrenecek ve intikamdan vazgeçecek!

Bir yandan Reyyan, Miran'ın intikamdan vazgeçmesi için elinden geleni yaparken diğer yandan Azize Aslanbey intikam planına Miran'ı dahil edebilmek adına en olmadık şekilde atağa kalkar. Yaşananlardan sonra Miran karısının yanında mı duracak yoksa yıllardır sadakatle bağlı olduğu babaannesini mi seçecek?