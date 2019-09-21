Hercai 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai 13. son bölüm izle

21.09.2019 08:56

Atv'de Cuma akşamları ekrana gelen Hercai dizisinin 2. sezonu başladı. Dün akşam Hercai 13. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Merakla beklenen sorunun cevabını Reyyan, Miran'ı reddederek verdi. Sevdası için kan davasından vazgeçmesi gereken Miran, son bölümde ölümle burun buruna geliyor. Hercai 14. yeni bölüm fragmanında Miran, sonunda kararını veriyor ve Reyyan için Azize Aslanbey başta olmak üzere ailesini karşısına alıyor.

HERCAİ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün oynadığı Hercai yeni bölümde Miran ile Reyyan, ailelerinin kan davasına karşı aşklarını yaşamaya karar veriyor. Miran, Aslanbey hanesine yerleşiyor. Azize Aslanbey'in Reyyan'a kolyeyi takarken söyledikleri ise dikkat çekiyor. Hazar ise kızının zorla alıkoyulduğunu düşünüyor ve onu kurtarmak için ölümü göze alıyor. Hercai son bölüm tamamını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

HERCAİ 14. SON BÖLÜM İZLE

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hercai son bölümde sezon finalinden beri beklenen sorunun cevabının Reyyan veriyor. Miran'ın evlenme teklifini reddeden Reyyan, bu aşk için kan davasından vazgeçebilecek misin diyor. Ve Miran'a bir daha bizim yanımıza yaklaşma diyor.

Diğer yandan Nasuh Şadoğlu, Aslanbeylerin onları konaklarından etmesi sonrasında Azat ve Miran için ölüm emri veriyor. Eğer yanlarına yaklaşacak olursa öldürün diyor. Miran ise bunu bilerek yola çıkıyor. Arabası kurşun yağmuruna tutulan Miran kurtulur.

Miran, Azize Aslanbey'i karşısına alır ve kan davasını bitireceğini söyler. Reyyan'ı kendisini beklediğini söyleyen Miran, Azize hanımın sözüne karşı onu görmeye gider. Reyyan, Miran'a karşısında görünce her şeyi unutur. Ve Miran'a evlilik teklifinin hala geçerli olup olmadığını sorar. Miran'ın cevabı ise nettir "Sonsuza kadar geçerli!".