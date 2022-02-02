Her yıl 250 bin vaka görülüyor, önlenmesi mümkün

Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Uçar : "Her yıl yaklaşık 250 bin kanser vakası görülüyor, erken tanı ile kanserden kurtulma şansı yüksek"

SİVAS Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Uçar, her yıl yaklaşık 250 bin kanser vakası görüldüğünü belirterek, erken tanı ile kanserden kurtulma şansının yüksek olduğunu söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbı Onkoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Uçar kanser hastalığına ve alınabilecek önlemlere dikkat çekmek amacıyla açıklamalarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Uçar kanser hastalığının bir hücrenin anormal ve kontrolsüz olarak çoğalması olduğuna değinerek, " Kanser, vücutta önemli uzuv kayıplarına, vücutta fonksiyon kaybına da neden olan bir hastalıktır. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 250 bin kanser vakası görülmektedir. Bu sayının yarısı kadar da ölüm oranı mevcuttur" dedi.

"Sağlıklı beslenmek ve spor yapmak önemli"

Dr. Uçar kanserden korunmak için sağlıklı beslenmenin ve spor yapmanın önemli olduğunu söyleyerek, "Kanser hastalığının sebeplerine baktığımız zaman aslında kanserin yüzde 60-70 oranında değiştirilebilir risk faktörlerinden kaynaklandığını görmekteyiz. Bu değiştirilebilir risk faktörlerinin başında sigara gelmektedir. Bildiğimiz üzere sigara birçok kanser hastalığında tetikleyici bir rol oynamaktadır. Kontrolsüz, hijyen kurallarına dikkat etmeden, aşırı tuzlu ve işlem görmüş gıdalarla beslenme kanser hastalığı açısından önemli riskler taşımaktadır. Güneş yanıkları, obezite ve metabolik sendrom, cinsel yolla bulaşan hastalıklar da kansere sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla kanserden korunmak için dengeli ve kaliteli beslenmek, hijyen kurallarına dikkat etmek, sigara ve alkolden uzak durarak düzenli egzersiz yapmak gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Kanserli hastalar artık daha uzun yaşıyor"

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Uçar, kanserli hastaların artık daha uzun yaşadığını belirterek, "Erken tanı kanserde çok önemlidir. Çünkü erken tanıyla kanserden kurtulma şansımız yüksek oluyor. Ülkemizde birçok kanser hastalığı için tarama programları mevcuttur. Örneğin meme, prostat, serviks ve kalın bağırsak kanserleri için tarama programları mevcuttur. Günümüzde kanser hastalığı artmış olsa bile yapılan tedaviler sayesinde kanserli hastalar artık daha uzun yaşamaktadır. Erken tanı ile meme kanserinde yüzde 95, kolon kanserinde yüzde 90'ın üzerinde kür sağlanmaktadır. Uygun hastalarda akıllı ilaçlarla ileri evre akciğer kanserinde sağkalım oranı 80 ayın üzerine çıktı. Cilt kanserinde bu oranın 6-8 aydan 3 yıla çıktı. Dünyada ve Türkiye'de literatüre uygun ve güncel tedaviler hastanemizde yapılmaktadır. Hastanemize ortalama yıllık 10 ila 15 bin arasında hasta poliklinikten girişi yapmaktadır" ifadelerini kullandı.