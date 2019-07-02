Her yerde ulaşmak isteyenler için sallama filtre kahve!

Tarvenn'in liderlik ettiği yatırım turuna; Milli basketbolcu Sinan Güler, değerli iş insanları Ramazan Evren, Şükrü Dönmez, Tolunay Yıldız, Ömer Duran, Ayşe Tuba Araz, Nur Öztürk ve Keiretsu Forum melek yatırımcılarından Figen Korun katıldı. Şimdiye kadar 150 binden fazla pratik filtre kahveyi müşterileri ile buluşturmayı başaran girişim, aldığı yatırım ile seri üretime geçerek farklı ürünlerini tüm kahve severlere ulaştırmayı hedefliyor.

Kahvesini sert sevenler için "Güçlü Paket" lanse edildi

Klasik paketiyle geniş bir kahve sever kitlesine ulaşan girişim, sert ve yoğun kahve talebini karşılamak için yeni paketini geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdü. 'Güçlü Paket' ile yoğun aroma ve yüksek kafein sunan Kahvegibikahve, sert kahve severlerin taleplerine karşılık veriyor. Yüksek kafein ile kas oluşumunu hızlandırmayı amaçlayan sporcular, sert kahve severler ve yoğun çalışarak zinde kalmak isteyenleri hedefleyen girişim, kahve sektörünü yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Bültenler