Her Yerde Sen 20. bölüm fragmanı ekrana geldi! Her yerde Sen 19. bölüm

02.11.2019 12:00

Cuma akşamı izleyen karşısına çıkan Her Yerde Sen artık Cumartesi günü TV ekranlarında olacak. Her Yerde Sen 19. bölüm ardından 20. bölüm fragmanı da seyirciyle paylaşıldı. Son bölümde, Selin öğrendikleri karşısında hayal kırıklığı ve öfke içerisinde kalmıştı. Ancak zamanla bunun üstesinden gelmiş görünüyor. Her Yerde Sen 19. bölüm ile 20. yeni bölüm fragmanı…

Her Yerde Sen 19. Bölüm Full İzle...

HER YERDE SEN 19. BÖLÜM ÖZETİ

Selin keşfettiği sırrın buzdağının görünen kısmı olduğunu farkedince darmadağın olur. Öğrendiklerinin altında ezilmemeye ve çatışan duygularıyla başetmeye çalışan Selin kimi zaman öfkesine kimi zaman aşkına sığınır.

Eylül, Demir konusunda Vedat'tan yardım istemeye gider ve Selin'e gerçekleri anlatmaması için Demir'i ikna etmesini rica eder. Eylül, Selin'in incinmesini istemediğini gerekçe gösterir.

Demir Selin'i kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapar. Eylül ise Selin'le yüzleşecek ve tehlikeli bir hamle ile Artemim'i kurtarmayı deneyecektir.

20. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Aşık çift, Eylül ile ilgili sorunları aşmış görünür. Selin evi terk etmiştir ve arkadaşlarında kalır. Ayda ile Merve'nin yanına giderken ikili yine birbirine girse de akşamı unutulmaz ve masum ir öpücükle bitirirler. Burak ile Eylül arasındaki çekim de sonunda kendini açığa çıkarır. Hastalanan Selin2i hastaneye yine onsuz yapamayan Demir yetiştirir. Selin eve dönecek mi?

OYUNCULARI

Sevilen dizi Her Yerde Sen oyuncu kadrosunda bir birinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor. Dizide bulunan isimler arasında; Aybuke Pusat, Furkan Andıç, Ali Yağcı, Ali Gözüşirin, Aslıhan Malbora, Ali Barkın, Deniz Işın, Fatih Özkan, Barış Yıldız, Ayfer Tokatlı, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner, Ayşe Tunaboylu, Binnur Şerbetçioğlu ve Beste Kökdemir bulunuyor.