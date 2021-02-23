Her ürün tanıtımı alay konusu olan fenomen Duygu Özaslan, bu sefer de tanga detaylı eşofmanı tanıttı

Yıllar önce YouTube kanalında yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen ve şimdilerde Instagram'da fenomen olan Duygu Özaslan, mause ve su şişesi tanıtımlarıyla alay konusu olduktan sonra bu sefer de bir eşofmanın tanıtımı yaptı.

TANGALI EŞOFMANI TANITTI

Instagram hesabından ayna karşısında çektiği videoları paylaşan Özaslan, tanga ipi detaylı eşofmanını tanıtırken "Ben şunu merak etmiştim. Bu gerçekten bir tanga mı diye ama tanga değil aklınızda olsun şurada bitiyor" diyerek eşofmanın anlattı. Özaslan, ürünü tanıtırken verdiği detaylarla yine adından söz ettirmeyi başarmış oldu.

SULUĞU TANITIRKEN ALAY KONUSU OLMUŞTU

Daha önce de spor salonunda kullandığı su şişesinin reklamını yapan Duygu Özaslan'ın "İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum. Küçük küçük yudum yudum içebiliyorsunuz" ifadelerini kullanması günlerce konuşulmuştu.