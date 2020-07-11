Her şey nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla her şey mi, herşey mi? Her şey ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "her şey". Peki, her şey nasıl yazılır? TDK'ya göre herşey mi, her şey mi yazılır?

Her şey kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, her şey TDK'ya göre nasıl yazılır? Her şey nasıl yazılır? Her şey mi, her şey mi? TDK'ya göre her şey kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE HER ŞEY NASIL YAZILIR?

Herşey: Yanlış

Her şey: Doğru

"O günden sonra her şeyin daha güzel olacağına inandı."