Her şey katıldığı yarışmadan sonra oldu! Zerrin Özer'in sayesinde hayatı değişti

Burak Codur'un sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Perdenin Ardındaki Dünya'nın bu haftaki konuğu sanatçı Seydi Murat oldu. Sanat camiasında yaşadığı zorluklardan bahseden sanatçı, kariyerindebüyük bir öneme sahip olan Zerrin Özer'le ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Seydi Murat, Burak Codur'un "Sanat senin için ne ifade ediyor?", "Sanat camiasında yaşadığın zorluklar oldu mu?", "Keşke sanatçı olmasaydım dedin mi?", "En özel besten hangisi?" ve "İdol olarak gördüğün biri var mı?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

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