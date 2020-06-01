Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları

ABD'de 20 dolarlık sahte banknot ile sigara aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve polis tarafından boğularak öldürülen Floyd cinayetinin tüm ayrıntıları ortaya çıktı. Floyd'un gözaltına alınıp bilincini yitirmesine kadar geçen sürenin toplamda 8 dakika 46 saniye olduğu öğrenildi.

01.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:35

ABD'de polis memuru tarafından boğarak öldürülen Floyd'un slogana dönüşen "Nefes alamıyorum" söylemi ülke çapında yüz binleri sokağa döktü ve ülkenin neredeyse tüm kentlerini savaş alanına çeviren protestolar baş gösterdi. Floyd'un ölümüyle sonuçlanan olay ise, 20 dolarlık bir banknot yüzünden patlak verdi ve ihbar edilmesiyle ölümü arasındaki süre 28 dakika olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Floyd'un gözaltına alınıp bilincini yitirmesine kadar geçen sürenin toplamda 8 dakika 46 saniye olduğu öğrenildi.

SAHTE 20 DOLARLA SİGARA ALDI

Floyd, 25 Mayıs günü Minneapolis'teki Cup Foods isimli marketten bir paket sigara aldı. Dükkanın bir çalışanı, Floyd'un kendisine verdiği 20 dolarlık banknotun sahte olduğu gerekçesiyle polise ihbarda bulundu.

Saatler 20.01'i gösterdiğinde 911'i arayan çalışan, sigaraları geri istediğini ama müşterinin iade etmediğini, aynı zamanda müşterinin 'sarhoş' gibi göründüğünü ve 'kendini kontrol edemediğini' iddia etti. Saat 20.08'de olay yerine iki polis geldi. Floyd bu sırada, köşeye park edilmiş bir arabada iki başka kişiyle birlikte oturuyordu.

"POLİS NEDEN SİLAHINI ÇIKARDI?" SORUSU YANITSIZ KALDI

İki polis arabaya yaklaştı; memurlardan Thomas Lane silahını çıkarıp Floyd'dan ellerini göstermesini istedi. Savcılık raporunda, polis Lane'in bu sırada neden silah çıkardığı sorusu yanıtsız kaldı. Savcılık raporunda, "Lane, Floyd'u arabadan çekip çıkardı" denilirken, Floyd'un da 'kelepçelenmeye karşı aktif olarak direndiği' belirtildi.

İTİŞME YAŞANDI

Ancak görüntüler ve açıklamalara göre, bu noktada kelepçelenen Floyd daha fazla direnmedi. Lane ise 'sahte para kullanmak' suçundan gözaltına alındığını söyledi. Polisler bu noktada Floyd'u kendi araçlarına bindirmeye çalışırken ufak bir itişme yaşandı.

20.14'TE BEDENİ KATILAŞTI

Saat 20.14'e geldiğinde, savcılık raporuna göre, "Floyd'un bedeni katılaştı, yere yığıldı ve polislere 'klostrofobik' hissettiğini söyledi."

20.19'DA HAYATINI KAYBETTİ

Floyd'un boğazına diziyle bastıran Chauvin olay yerine bu noktada geldi. O ve diğer iki polis Floyd'u yeniden araca bindirmeye çalıştı. Saat 20.19'da ölümüne sebep olan Chauvin, Floyd'u çekti, Floyd yere düştü. Kelepçeli olarak, yerde yüzüstü yatıyordu. Görgü tanıkları, sosyal medyada yayılan o görüntüleri çekmeye başladı.

8 DAKİKA 46 SANİYE SÜRDÜ

Chauvin sol dizini, fiziksel açıdan iyi olmadığı görülen Floyd'un boynuna dayadı. Floyd'un "Nefes alamıyorum", "Lütfen, lütfen" dediği, annesini çağırdığı bu anlar 8 dakika 46 saniye boyunca sürdü.

Savcılık raporuna göre, yaklaşık altıncı dakikada Floyd tepki vermemeye başladı. Görüntülerde, tanıkların bu noktada nabzını kontrol etmeleri için polise yalvardığı duyuluyordu.

NABZI KONTROL EDİLİRKEN DE DURMADILAR

Rapora göre, polis memurlarından JA Kueng, Floyd'un sağ bileğinden nabzını kontrol etti ve 'tespit edemedi'. Ancak polisler geri adım atmıyordu. Saat 20.27'ye geldiğinde, Chauvin dizini Floyd'un boğazından çekti. Floyd sedyeyle Hennepin Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık bir saat sonra öldüğü açıklandı.

Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları

Dünya Manşet

Haberler

ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi Haber
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı Haber
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu Haber
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar Haber
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı Haber
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü Haber
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
Yaşlı kadın, toplu taşıma sınırlamasına aracın arkasına tutunup yolculuk ederek meydan okudu
Yaşlı kadın, toplu taşıma sınırlamasına aracın arkasına tutunup yolculuk ederek meydan okudu
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Floyd'un kardeşi Trump ile telefon görüşmesini anlattı: Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi
Floyd'un kardeşi Trump ile telefon görüşmesini anlattı: Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi
Dünya nefesini tutup izledi! İki insanın uzaya yolculuğu böyle başladı
Dünya nefesini tutup izledi! İki insanın uzaya yolculuğu böyle başladı
Pizza siparişi verenler, kapıyı açtıklarında bu manzara ile karşılaştı!
Pizza siparişi verenler, kapıyı açtıklarında bu manzara ile karşılaştı!
Kadın milletvekili, evli sevgilisini görmek için karantinayı hiçe saydı
Kadın milletvekili, evli sevgilisini görmek için karantinayı hiçe saydı
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa 'terör örgütü' kabul edilecek
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa "terör örgütü" kabul edilecek
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi
George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada
ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu
ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD, protestolara katılan 'Batman' kostümlü eylemciyi konuşuyor
ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Süleyman Soylu Adnan Menderes Fahrettin Koca Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Ezgi Mola Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor İlhan Cavcav Bülent Uygun Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Çocuk Ankara Haziran
Şu an buradasınız: Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 14:35:31. #1.15#
title