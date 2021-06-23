Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor
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Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor Bakımevine gelen davetsiz misafiri olan tilki, her gün bakımevine gelip yiyeceğini alıyor.

Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor

ARDAHAN - Bakımevine gelen davetsiz misafiri olan tilki, her gün bakımevine gelip yiyeceğini alıyor.

Ardahan-Posof karayolu üzerindeki Ilgar dağı geçidinde bulunan ılgar bakımevinde bekçilik yapan Serkan Çiftçi, bakımevinin bahçesine kadar gelerek merdivenlerde bekleyen tilkiyi her gün elleriyle besliyor.

Serkan Çiftçinin bakımevine gelen tilki ile kurduğu bağ, görenleri şaşırtıyor. Sabah ve akşam saatlerinde bakımevine gelen tilki, kendisine ikram edilen yiyecekleri çiftçinin elinden yiyor.

Yemek yedikten sonra doğal yaşam alanına dönen Tilki'yi sabah akşam besleyen Serkan Çiftçi ise bu durumdan oldukça memnun.

Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor
Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor
Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor
Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız

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