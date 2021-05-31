Her Cuma mehter konserine davetlisiniz

Büyükşehir Belediyesi, Tophane Meydanı'nda cuma günleri Bursa Mehter Takımı'nı Bursalılarla buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi, Tophane Meydanı'nda cuma günleri Bursa Mehter Takımı'nı Bursalılarla buluşturuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk kültürünün önemli değerlerinden olan dünyanın en eski askeri bandosu mehteri gelecek kuşaklara aktarıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonla Bursa Mehter Takımı her cuma günü saat 14.30'da Tophane Meydanı'nda Bursalılarla buluşuyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği programda mehter takımının çaldığı marşlar Bursa surlarında yankılanıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı