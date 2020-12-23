"Her Aşıda Yan Etki Çıkabilir Ama Güvenilir Değil Anlamına Gelmez"

New York kentinde bu hafta yoğun bir şekilde devam eden aşılama çalışmalarını yakından takip eden muhabirimiz Aslı Pelit, kentteki bu dehşet verici günleri kaleme aldığı günlüğü ile gündeme gelen Dr. Sine Akten ile konuştu.