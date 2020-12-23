"Her Aşıda Yan Etki Çıkabilir Ama Güvenilir Değil Anlamına Gelmez"
23.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:47
New York kentinde bu hafta yoğun bir şekilde devam eden aşılama çalışmalarını yakından takip eden muhabirimiz Aslı Pelit, kentteki bu dehşet verici günleri kaleme aldığı günlüğü ile gündeme gelen Dr. Sine Akten ile konuştu.
New York kentinde bu hafta yoğun bir şekilde devam eden aşılama çalışmalarını yakından takip eden muhabirimiz Aslı Pelit, kentteki bu dehşet verici günleri kaleme aldığı günlüğü ile gündeme gelen Dr. Sine Akten ile konuştu. Dr. Akten de öncelikli aşılanan sağlık çalışanları arasındaydı
Kaynak: DailyMotion.com