Hepsi grubu barıştı! İşte grup üyelerinden ilk açıklama Gülçin Ergül, Eren Bakıcı Cemre Kemer ve Yasemin Yürük gibi isimlerden oluşan Hepsi adlı müzik grubu üyeleri, 11 yıl süren ayrılığın ardından tekrar bir araya geldi. Grup üyelerinden Yasemin Yürük ve Cemre Kemer, sosyal medyayı sallayan barışma haberleri sonrası ilk açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı

Hepsi grubundan Gu¨lc¸in Ergu¨l ile Eren Bakıcı arasındaki buzlar birkaç gün önce erimişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Gülçin Ergül ile grubun diğer üyesi Cemre Kemer de barıştı.

Hepsi fanları, barışma haberine çok sevindi. Grubun yeniden bir araya geleceği iddiaları da sosyal medyayı salladı. Grup üyelerin barışması,& ; twitter'da TT lisetsinin üst sıralarda yer almasından sonra grup üyeleri de sosyal medya hesaplarından konu hakkında paylaşımlar yaptılar.& ;