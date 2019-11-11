'Hep Fener'de Oynama Hayalim Var Ama Efes de Yetiştiğim Kulüp'
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA takımlarından Cleveland Cavaliers formasını giyen milli basketbolcu Cedi Osman, bu yılki başarılı performansını deplasmanda karşılaştıkları Washington Wizards maçında da sürdürdü.
11.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:47
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA takımlarından Cleveland Cavaliers formasını giyen milli basketbolcu Cedi Osman, bu yılki başarılı performansını deplasmanda karşılaştıkları Washington Wizards maçında da sürdürdü.Cedi Osman, maç sonrası Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: 'Hep Fener'de Oynama Hayalim Var Ama Efes de Yetiştiğim Kulüp'