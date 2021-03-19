Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı
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Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı

19.03.2021 12:12 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:32

Adana'nın Kozan ilçesinde bakkaldan meyve suyu alıp evine dönen 10 yaşındaki İsmail Efe Demiryürek, servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun babasının da 8 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sabah saatlerinde Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki Altan Sokak'ta meydana gelen kazada Mehmet G. yönetimindeki 01 ADB 767 plakalı okul servisi, bakkaldan meyve suyu aldıktan sonra evine doğru yürüyen İsmail Demiryürek'e çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Demiryürek, ambulansla götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Servis sürücüsü Mehmet G. ise gözaltına alındı.

Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı

BABASI DA TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ

Öte yandan, İsmail Efe'nin babası Ramazan Demiryürek'in de 2013 yılında, sürücüsü olduğu otomobilin kontrolünden çıkarak, köprüden uçması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (9)
VATANSEVER: ALLAH RAHMET EYLESİN. MEKANI CENNET BAHÇESİ OLSUN İNŞAALLAH. AH KÜÇÜĞÜM AH. . . BU ÜLKEDE HERKES KENDİNİ KRAL ZANNEDİYOR. SERVİS ŞOFÖRLERİ, HAFRİYAT KAMYONLARI SON SÜRAT GİDİYOR. BUNLAR ÖNLEM ALINMASI LAZIM. YAZIK OLAN KÜÇÜK MASUMLARA OLUYOR.
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NURİ: servis, dolmuş vs. hızları 60 km ile sınırlANDIRILSIN
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
MURAT: Allah rahmet eylesin.
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
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