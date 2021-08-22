Henri Kasırgası ABD'nin doğu yakasına yaklaşıyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yarıda kesilen konser Konser alanını terk eden izleyiciler NEW YORK - Atlantik Okyanusunda oluşan ve şiddeti "kategori 1"e yükselen Henri Kasırgası, saatte 120 kilometre hızla ABD'nin doğu yakasına doğru ilerliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yarıda kesilen konser
Konser alanını terk eden izleyiciler NEW YORK - Atlantik Okyanusunda oluşan ve şiddeti "kategori 1"e yükselen Henri Kasırgası, saatte 120 kilometre hızla ABD'nin doğu yakasına doğru ilerliyor. New York kentinde düzenlenen bir konser, hava şartlarının kötüleşmesi sebebiyle yarıda kesildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun