Henri Kasırgası ABD'nin doğu yakasına yaklaşıyor
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Henri Kasırgası ABD'nin doğu yakasına yaklaşıyor

Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yarıda kesilen konser Konser alanını terk eden izleyiciler NEW YORK - Atlantik Okyanusunda oluşan ve şiddeti "kategori 1"e yükselen Henri Kasırgası, saatte 120 kilometre hızla ABD'nin doğu yakasına doğru ilerliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarıda kesilen konser

Konser alanını terk eden izleyiciler NEW YORK - Atlantik Okyanusunda oluşan ve şiddeti "kategori 1"e yükselen Henri Kasırgası, saatte 120 kilometre hızla ABD'nin doğu yakasına doğru ilerliyor. New York kentinde düzenlenen bir konser, hava şartlarının kötüleşmesi sebebiyle yarıda kesildi.

Henri Kasırgası ABD'nin doğu yakasına yaklaşıyor
Henri Kasırgası ABD'nin doğu yakasına yaklaşıyor
Henri Kasırgası ABD'nin doğu yakasına yaklaşıyor
Henri Kasırgası ABD'nin doğu yakasına yaklaşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun

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