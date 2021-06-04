Hendek Meclisinde elektronik oylama
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Hendek Meclisinde elektronik oylama

Hendek Meclisinde elektronik oylama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kurum içinde teknolojik yenilikleri çalışma yöntemlerini kolaylaştıracak şekilde geliştiren Hendek Belediyesi, meclis gündemine ilişkin interaktif oylamada testlere başladı.

Kurum içinde teknolojik yenilikleri çalışma yöntemlerini kolaylaştıracak şekilde geliştiren Hendek Belediyesi, meclis gündemine ilişkin interaktif oylamada testlere başladı. Mevzuata uygun şekilde geliştirilen süreçle birlikte haziran ayı olağan meclis toplantısında gündem maddeleri elektronik oylandı.

Hendek Belediyesi, stratejik plandaki hedeflerine, kurumsal yapısındaki düzenlemelerle gelişime yön vermeye devam ediyor. Teknolojik yeniliklere önem verip çalışmaları kolaylaştıracak yenilikleri bir bir hayata geçiren Hendek Belediyesi bu kapsamda, meclis gündemi ve eklerinin oluşturulması, duyurulması ve oylanmasına ilişkin süreç aşamalarıyla uygulanma projesini tamamladı. Başkan Turgut Babaoğlu'nun talimatıyla yapılan yenilikler kapsamında, meclis gündem ve ekleri meclis üyelerine elektronik ortamda iletilerek, tebliğlerin raporlanması aşamasına geçilmişti.

Elektronik oylamada ilk test uygulamasını Haziran ayı meclis toplantısında başlatan Başkan Babaoğlu, "Bu düzenlemelere uygun olarak Haziran ayı olağan meclis toplantısında elektronik oylama testleri yapıldı. İlgili mevzuata uygun olarak oluşturulan süreç ile meclis görüşmesi anında gündemin meclis üyelerine SMS ile iletilmesi ve oylanması, akabinde sonuçların anında gösterilmesi de yapıldı. Cep telefonlarına gelen linkleri tıklayarak gündemin oylanması sayesinde oylamanın nasıl sonuçlandığı açık oylama usulüne göre çok daha hızlı aynı zamanda izleyicilerin de şeffaf bir şekilde görülmesi sağlandı" dedi.

Başkan Babaoğlu, sistemin geliştirilerek daha iyi hale gelmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Uygulama meclis üyeleri tarafından memnuniyetle karşılandı. - SAKARYA

Hendek Meclisinde elektronik oylama
Hendek Meclisinde elektronik oylama
Hendek Meclisinde elektronik oylama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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