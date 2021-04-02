Hendek Belediyesi maviye büründü
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Hendek Belediyesi maviye büründü

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Hendek Belediyesi maviye büründü

Hendek Belediyesi ana hizmet binası 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde otizme dikkat çekmek adına mavi ışıkla aydınlatıldı.

Hendek Belediyesi ana hizmet binası 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde otizme dikkat çekmek adına mavi ışıkla aydınlatıldı.

Hendek Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde anlamlı bir harekete imza attı. Başkan Turgut Babaoğlu'nun talimatıyla belediye ana hizmet binası yapılan çalışmaların ardından mavi ışığa büründü. Resmi sosyal medya hesabından otizme dikkat çekerek belediye binasının fotoğraflarını paylaşan Başkan Babaoğlu, "2 Nisan Otizm Farkındalık Gününde dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla belediye hizmet binamız 'Maviye' büründü. 'Mavi Işık Yak' kampanyasını yürekten destekliyor, farklılıkları fark ediyoruz ve her zaman yanınızdayız. Otizm engel değil, farklılıktır" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Hendek Belediyesi maviye büründü
Hendek Belediyesi maviye büründü
Hendek Belediyesi maviye büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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