Hendek Belediye Meclisi toplanıyor

05.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:46

Hendek Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı 15 gündem maddesini görüşmek üzere 8 Ocak Çarşamba günü saat 15.00'da yapılacak.



Hendek Belediyesi meclis toplantı salonunda yapılacak olan meclise, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlık edecek. Saat 15.00'da başlayacak olan meclis toplantısında 15 gündem maddesi görüşülerek meclisin oylamasına sunulacak. Meclis gündeminin belediyenin resmi internet adresi www.hendek.bel.tr adresinden düzenli olarak yayınlandığı hatırlatılırken, meclisin belediyenin sosyal medya hesabı olan facebook.com/tchendekbelediyesi adresinden canlı olarak yayınlanacağı bildirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA