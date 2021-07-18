HENDEK BAYRAM ÜSTÜNE BAYRAMI YAŞIYOR
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HENDEK BAYRAM ÜSTÜNE BAYRAMI YAŞIYOR

HENDEK BAYRAM ÜSTÜNE BAYRAMI YAŞIYOR
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HENDEK BAYRAM ÜSTÜNE BAYRAMI YAŞIYORHendek'in Fen Lisesine kavuşmasının ardından Hendekspor'un adını 3. lige yazdırmasıyla eğitimde ve sporda zirve yaparak bayram üstüne bayram yaşadıklarını ifade eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Normalleşme kararıyla birlikte bu bayram hasret bitiyor.

HENDEK BAYRAM ÜSTÜNE BAYRAMI YAŞIYOR

Hendek'in Fen Lisesine kavuşmasının ardından Hendekspor'un adını 3. lige yazdırmasıyla eğitimde ve sporda zirve yaparak bayram üstüne bayram yaşadıklarını ifade eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Normalleşme kararıyla birlikte bu bayram hasret bitiyor. Kontrolü elden bırakmadan Kurban Bayramının huzurunu ve sevincini doya doya yaşayalım. Hayırlı Bayramlar" dedi.

SPORDA VE EĞİTİMDE ZİRVE

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Kurban Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajda bayramı coşkuyla karşıladıklarını bildirdi. Eğitimde ve sporda zirve yapan bir Hendek olduğuna dikkat çeken Başkan Babaoğlu, " Hendek'in yıllardır hayalini kurduğu iki büyük olayı gerçekleşmenin sevincini ve haklı gururunu yaşıyoruz. İlçemiz eğitimde önemli bir aşama olan Fen Lisesine kavuştu. Protokol tamam inşallah kısa sürede temel atarak inşaata başlayacağız. Bu güzel haberin ardından Hendeksporumuz 3. Lige adını yazdırdı ve şehrimizi profesyonel ligde temsil edecek olan ikinci takım oldu. Bayram sevincimiz katlandı. Bu bayram Hendek için çok güzel. Hendek bayram üstüne bayramı yaşıyor" dedi.

BAYRAM SEVİNCİMİZ BİTMESİN

Salgında kontrollü normalleşme dönemine vurgu yapan Başkan Babaoğlu, "Hatırlanacağı üzere aşılama ve salgında vaka sayılarının aşağıya düşmesi sonrasında çok şükür hayat normale döndü. Artık kısıtlama kalmadı. Salgın bayramlarda bile görüşmemize engel oldu. Artık, bu bayram hasret bitiyor. Tıpkı eskisi ama kontrolü elden bırakmadan Bayram sevincimizi doya doya yaşayalım. Sevdiklerimizle bu güzel bayramın keyfini çıkaralım. Dargınlıkları, kırgınlıkları hepsini bir kenara atalım. Mübarek Kurban Bayramının huzuru ve bereketini doya doya yaşayalım" dedi.

EKİPLERİMİZ GÖREVİ BAŞINDA OLACAK

Babaoğlu sözlerini şöyle tamamladı; " Bu duygu ve düşüncelerle Tüm Türk İslam Aleminin, Hendek ve Sakaryalı hemşerilerim ile tüm vatandaşlarımızın Mübarek Kurban Bayramını kutlar, huzur, sağlık ve esenlikler dilerim. Rabbim kestiğimiz kurbanları kabul etsin. Bayram süresi boyunca tüm ekiplerimizle aziz hemşerilerimizin huzurlu ve güzel bir bayram geçirmesi için görevimizin başında olacağız. Daha güzel nice bayramlarda buluşmak ümidiyle. Hayırlı bayramlar" dedi.

Kaynak: Habermetre

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