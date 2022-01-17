Trenin çarptığı üniversite öğrencisi Gizem, feci şekilde can verdi - Haberler
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Trenin çarptığı üniversite öğrencisi Gizem, feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de hemzemin geçitten geçen tren, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gizem Yılmaz'a çarptı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinden Malatya'ya kuru yük götüren konteyner yüklü tren, hemzemin geçitten geçtiği sırada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde öğrenci olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Gizem Yılmaz'a çarptı.

Hemzemin geçitte tren çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisiyle trenin altında kalan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından genç kızın cansız bedeninin Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Gizem Yılmaz, Üniversite, Osmaniye, 3. Sayfa, Haber

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