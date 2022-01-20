Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun, cinayetten sonra çay içerken yakalanmış

Kartal'da öğlen saatlerinde gelen haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 33 yaşındaki hemşire Ömür Erez, Rahmi Uygun tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Uygun, Bağcılar'da bir kafede yakalandı. Şahsın yanında bir arkadaşı da vardı. İki kişi kafede çay içerken polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalandığı bölgede bulunan görgü tanıkları o anları anlattı.

"ÇAY İÇTİKLERİ SIRADA BASKIN YAPILDI"

Görgü tanığı Fikret Yıldırım, "Biz oturuyorduk bir anda burası kalabalıklaştı polisler geldi. İki kişiydi burada. Arabasını ilerde büfenin önüne çekmiş buraya gelmiş. İki kişilerdi çay içerken yakalandılar. Yakalandığını gördüm. Kısa boyluydu. Arabaları da kiralıkmış. Çay içerken anı baskın yaptılar." dedi.

ARABAYI BIRAKIP GİTMİŞ

Hamza Miraç, "Yaklaşık 20-25 polis geldi buraya. Arabayı incelediler. Olay yeri inceleme ekipleri falan geldi. Zanlı burada değil kafede yakaladı. Arabayı buraya bırakıp gitmiş." dedi. Polis, kiralık olduğu öğrenilen otomobili inceleme yapmak üzere polis merkezine götürdü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri