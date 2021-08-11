Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri DGS taban puanları 2021?
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Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri DGS taban puanları 2021?

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri DGS taban puanları 2021?
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Son Dakika: DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler üniversitelerin taban puanlarına çevrildi. En çok merak edilen konular arasında yer alan Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri taban puanları araştırılıyor. Peki, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri DGS taban puanları 2021? DGS hemşireliğe geçiş taban puanları açıklandı mı?

Son Dakika: DGS hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması yoğun ilgi gören konulardan oluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) DGS sonuçlarını bugün açıkladı. DGS hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması, ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzu ile belli oluyor. Peki, DGS hemşireliğe geçiş taban puanları açıklandı mı? Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri DGS taban puanları 2021? İşte detaylar haberimizde...

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ DGS TABAN PUANLARI 2021?

DGS hemşireliğe geçiş taban puanları henüz belli olmadı. Tercih kılavuzu yayınlandığı zaman detayları haberimize ekleyeceğiz.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan taban puan ve başarı sıralamasına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

2020 DGS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

DGS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU? TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS'ye bu yıl 389 binin üzerinde başvuru yapıldı. 2021 DGS tercih takvimi henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuz ile birlikte tercih takvimi ve tüm detaylar belli olacak.

2021 DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

2021 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak.

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