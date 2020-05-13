Hemşirelere hastanede sürpriz yapıldı
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Hemşirelere hastanede sürpriz yapıldı

Hemşirelere hastanede sürpriz yapıldıDoğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ' Eyüpsultan'da hemşirelere, Hemşireler Günü sürprizi yapıldı.

Hemşirelere hastanede sürpriz yapıldı
13.05.2020 16:49 | Son Güncelleme: 13.05.2020 16:55

Hemşirelere hastanede sürpriz yapıldı

Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ' Eyüpsultan'da hemşirelere, Hemşireler Günü sürprizi yapıldı. Hemşireler, hastane kapısına inerek ilçe belediyesi tarafından kendilerine getirilen hediyelerini aldılar. Hemşire Ülke Okay, "Gerçekten sağlık çalışanları olarak çok zor anlar yaşadık. Bizi unutmadıkları için minnettarız' dedi.

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nden görev yapan hemşirelere belediye tarafından hediye verildi. Hemşireler Günü nedeniyle verilen hediyeler koronavirüs sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık personellerini sevindirdi. Zabıta ekiplerinin Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne getirdiği hediyeler hemşirelerin toplanma alanında indirildi. Ardından anonsla dışarı çıkan hemşirelere ekipler tek tek hediye kupa bardaklarını dağıttı. 'Hemşirelerimize sonsuz teşekkürler' yazılı kupa bardakları alan hemşireler ardından görev yerlerine geri döndüler.

'HER ZAMAN YANIMIZDALAR'

Ameliyathane sorumlusu Taştan Sancaktar, inanılmaz zor süreçler yaşadıklarını dile getirerek, 'Hastalığa da biraz alıştık gibi. Nasıl korunmamız ve neler yapmamız gerektiğine alıştık. Bize yardımcı olan Eyüp Belediyesi'ne ve diğer çalışanlara çok teşekkür ederiz. Her zaman yanımızdalardı. Gönülden teşekkür etmek istiyorum' diye konuştu.

Hemşire Ülke Okay, bu süre zarfından hem Anneler Günü'nde olsun hem de Hemşireler Günü'nde belediyenin sağlık çalışanlarını unutmadığını ifade ederek, 'Gerçekten sağlık çalışanları olarak çok zor anlar yaşadık. Bizi unutmadıkları için minnettarız' dedi.

Hemşirelere hastanede sürpriz yapıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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