Hemşireler için fidan dikildi - AFYONKARAHİSAR
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Hemşireler için fidan dikildi - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde Hemşireler Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Hemşireler için fidan dikildi - AFYONKARAHİSAR
12.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:14

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde Hemşireler Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü dolayısıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bahçesine fidan dikildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi işbirliğinde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde hemşireler ve hastane personeli hastane bahçesine fidan dikti.

Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Gökhan Saçkan, Hastane Başhekimi Mehmet Duran da katılarak destek verdi.

Etkinlik hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Korkmaz, sağlık çalışanları başta olmaz üzere zor günler geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz hemşirelik kış kardeş anlamına gelen bir kelime. Uzun yıllardır hemşirelerimiz hastalarımıza, doktorlarımıza ve diğer sağlık çalışanlarımıza yardımcı oluyorlar. Canla başla çalışan hemşirelerimize çok teşekkür ediyoruz. Özellikle son dönemde kahramanca çalışıyorlar. Korona hastalarımıza destek olan hemşirelerimizi çok yoruldular. Bugün burada onların adına hastanemizin bahçesine fidan dikiyoruz."

Hemşireler için fidan dikildi - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: AA

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