Hemşireler Günü ne zaman 2021? Dünya hemşireler günü tarihi nedir?

Uluslararası Hemşireler Günü 12 Mayıs tarihinde tüm dünyada kutlanmaktadır. Özellikle koronavirüs döneminde olduğumuz şu günlerde hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Peki, Hemşireler Günü ne zaman 2021? Dünya hemşireler günü tarihi nedir?

Hemşireler ve sağlık çalışanlarımız yaptıkları iş bakımından bizler için oldukça değerli ve saygın meslek erbablarıdır. Özellikle corona virüs salgını süresince verdikleri yoğun emek ve mücadele ile saygıyı ve taktiri hak etmektedirler. Tüm dünyada yıllardır 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü kutlanmaktadır. Hemşireler günü ile ilgili merak edilenleri sizler için kaleme aldık.

HEMŞİRELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Ülkemizde ve dünyada her yıl 12 Mayıs tarihinde kutlanan Hemşireler Günü, bu yıl cuma gününe denk gelecek. Hemşireler Günü bazı ülkelerde tek bir güne sığdırılmayıp bir haftalık dilime de yayılmaktadır. Amerika'da ise bu tarihlere ek olarak 1998 yılından bu yana 8 Mayıs Hemşirelik Öğrencileri günü olarak kutlanmaktadır.

Dünya Hemşireler Günü, hemşirelerin topluma yaptıkları katkıları onurlandırmak üzere her yıl dünya genelinde 12 Mayıs tarihinde (Florence Nightingale'in doğum günü) kutlanan özel gün. Bazı ülkelerde 6-12 Mayıs günlerini içeren hafta boyunca kutlanır.

HEMŞİRELER GÜNÜ 2020

TÜM DÜNYADA HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLAMALARI

Avustralya

Yılın Avustralyalı Hemşiresi başkentte özel bir törenle seçilir. Buna ek olarak, Avustralya eyalet ve bölgelerinin her birinde, 12 mayısın olduğu hafta boyunca çeşitli hemşirelik törenleri yapılır.

Çin

Çin hastanelerindeki her hemşire her yıl hemşirelik yeminini okur.

HEMŞİRELER GÜNÜ

Birleşik Krallık

Her yıl bu tören Londra'daki Westminster Manastırı'nda yapılır. Tören sırasında, Abbey'deki Hemşire Şapeli'nden sembolik bir lamba alınır ve bir hemşireden diğerine, daha sonra da Dekan'a gönderilir ve Yüksek Sunak üzerine yerleştirilir. Bilginin, bir hemşireden diğerine geçişi ifade eder.Her yıl düzenlenen bu törenler Florence Nightingale'in gömüldüğü Hampshire şehrindeki East Wellow 'daki St Margaret Kilisesi 'nde doğum gününden sonraki pazar günü yapılır.

ABD ve Kanada kutlamaları (Ulusal Hemşirelik Haftası)

ABD, her yıl 6 Mayıs -12 Mayıs ( Florence Nightingale 'in doğum günü) arasında Ulusal Hemşirelik Haftası'nı kutluyor . Kanada, Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ı içeren hafta boyunca her yıl Ulusal Hemşirelik Haftası'nı kutluyor. Kanada Sağlık Bakanı, 1985 yılında Kanada'daki Ulusal Hemşirelik Haftası'nı başlattı.

ABD'de, Ulusal Hemşirelik Haftası ilk kez 11-16 Ekim 1954'te Florence Nightingale'in Kırım'a misyonunun 100. yıldönümü nedeniyle gerçekleşti. Başkan Nixon daha sonra 1974 yılında "Ulusal Hemşire Haftası" ilan etti. 1982 yılında Başkan Reagan, 6 Mayıs'ı resmi olarak Ulusal Hemşire Günü veya Ulusal RN Tanınma Günü olarak bilinen "Hemşireler İçin Ulusal Tanınma Günü" olarak resmen öneren bir karar imzaladı. 1990'da Amerikan Hemşireler Birliği (ANA), tatilini 6 Mayıs'tan 12 Mayıs'a kadar kutlayacak olan Ulusal Hemşirelik Haftası'na genişletti.[4][5] The National Association of School Nurses, however, claims that National School Nurse Day has been recognized since 1972.

HEMŞİRELİK YEMİNİ

Hemşirelik yemini ya da Nightingale yemini, hemşirelerin mesleklerini etik kurallar çerçevesinde onurla uygulayacaklarına dair ettikleri ve ilk olarak 1893 yılında Lystra Gretter tarafından oluşturulan, o tarihten bu yana hemşirelerin mezuniyet törenlerinde okudukları yemindir. Yemin yıllar içerisinde birkaç değişikliğe uğramış ve şu anki halini almıştır.

"Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ıstırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma; sağlık mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime; bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak. için gerekecek bütün çabaları sarf edeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma ant içerim."