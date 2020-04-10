Hemşire ve güvenlik görevlisini döven 2 kardeş tutuklandı
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Kosova Mahallesi, Afşar, Konya, Güncel

Hemşire ve güvenlik görevlisini döven 2 kardeş tutuklandı

KONYA'da bir özel hastanede çalışan hemşire ve güvenlik görevlisini döven 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

10.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:30
Hemşire ve güvenlik görevlisini döven 2 kardeş tutuklandı

KONYA'da bir özel hastanede çalışan hemşire ve güvenlik görevlisini döven 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Özel Farabi Hastanesi'nde meydana geldi. Covid- 19 şüphesiyle annelerini hastaneye getiren Adem Afşar ve İrfan Afşar, tartıştıkları hemşire T.T. ve olaya müdahale eden güvenlik görevlisi Z.E.'yi dövdü.Hemşire ve güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine 2 kardeş gözaltına alındı. Haklarında 'kişinin yerine getirdiği sağlık ve kamu görevi nedeniyle kasten yaralama, birden fazla kişiyle görev yaptırmama için direnme' maddelerinden işlem başlatılan 2 kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adem ve İrfan Afşar kardeşler çıkarıldıkları Konya 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeşlerin annelerinde ise covid-19 bulunmadığı tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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