Korona riski yüzünden velayeti babaya vermişlerdi! Karar iptal edildi, Cemile hemşire oğluna kavuştu
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Korona riski yüzünden velayeti babaya vermişlerdi! Karar iptal edildi, Cemile hemşire oğluna kavuştu

02.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:51
Korona riski yüzünden velayeti babaya vermişlerdi! Karar iptal edildi, Cemile hemşire oğluna kavuştu

Ordu'da hemşire annenin koronavirüs riski taşıyabileceği gerekçesiyle çocuğun velayetini babaya veren mahkeme kararı iptal edildi. Çocuğun geçici velayeti anneye verildi.

Ordu 2. Aile Mahkemesi, sağlık çalışanı olması ve korona riski bulunması nedeniyle 5 yaşındaki çocuğun velayetinin anneden alınmasına dair kararından döndü. Annenin itirazını kabul eden mahkeme velayeti babadan alarak yeniden anneye verdi.

"OĞLUMUN KRONİK RAHATSIZLIĞI OLDUĞU İÇİN ÖNLEM ALMAK İSTEDİM"

Ordu'da Evde Sağlık Hizmetleri Servisi'nde çalışan hemşire Cemile Deniz'in (31) yanında kalan 5 yaşındaki oğlunun velayetini, koronavirüs salgınını gerekçe göstererek, boşanma aşamasında olduğu eşine veren mahkemenin kararına annenin avukatının itirazı üzerine görevlendirilen bilirkişi heyeti, taraflarla görüşmüştü. Davayı açan Mehmet Atakan Deniz, "Çocuğumun kronik hastalığı olduğu için önlem almak istedim. Çocuğumun sağlığını düşünüyorum" demişti.

BİLİRKİŞİLER TARAFLARI DİNLEDİ

Cemile Deniz'in avukatı İrfan Demir, velayetin babaya verilmesi kararına itiraz etti. İtiraz üzerine Ordu 2'nci Aile Mahkemesi, psikolog ve pedagoglardan oluşan uzman bilirkişi heyetinden rapor istedi. Rapor sonrası mahkeme kararını iptal etti, geçici velayet anneye verildi.

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ANNE, TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Anne Cemile Deniz, çalışmak zorunda olduğunu anlatarak, "İşimi yapmak zorundayım, çocuğumu ve geçimimi sağlamak zorundayım. Kovid-19 benim suçum değil. Ülkeye bunu ben yaygınlaştırıp, dünyaya ben bulaştırmadım. Kovid-19 sürecinde ben bir kez bile izin kullanmadım. Gerekirse nöbet tuttum, gerekirse gece gündüz çalıştım. Yani idarem beni nerede görevlendirirse orada çalıştım. Eminim ki pandemi sürecinde hakime hanım da balkona çıkıp sağlıkçıları alkışlamıştır. O da belki biz sağlık çalışanlarını destekledi. Bu tarz bir kararı verdiğine ben inanamıyorum" demişti.

NE OLMUŞTU?

Ordu'da Cemile Deniz ve Mehmet Atakan Deniz çifti, karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açtı. Bu süre içerisinde mahkeme geçici olarak çocuğun velayetinin anne Cemile Deniz'e verilmesine karar verdi. Ancak Mehmet Atakan Deniz, eşinin ambulans hemşiresi olduğunu ve sürekli evlere girip çıktığını, çocuğunun salgın nedeniyle ağır risk altında olduğunu ifade ederek velayetin kendine verilmesi talebiyle 13 Temmuz'da mahkemeye başvurdu.

Mehmet Atakan Deniz, Ordu 2. Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, "Çocuğumun kronik bir rahatsızlığı var. Her iki kulağında da tüp var. Bağışıklık sistemi düşük ve alerjik yapıda bir çocuktur. Bu nedenle velayetin geçici olarak da olsa bana verilmesini istiyorum" ifadelerine yer verdi. Mahkeme, çocuğun velayetinin babasına verilmesine karar verdi. Mahkemenin verdiği kararda, koronavirüsün bulaş oranının yüksek olmasına dikkat çekilerek, "Geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacaktır" denildi.

Cemile Deniz'in avukatı İrfan Demir de karara itiraz ettiklerini kaydederek, "Biz kararın iptali için başvurumuzu yaptık. Ben Cemile Hanımın vekili olarak gerçekten büyük bir yara aldığını düşünüyorum. Şu anda sonuç bekliyoruz. Bu sonucun bir an önce verilmesi gerekiyor. Çocuk, annenin çalıştığı sırada polis tarafından alındı" ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları (7)
EE: babanın durumu ne olacak peki. ona da ayrı bir vcdan kararı mı alınacak?
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ART: Baba sanki düşman, Kanuna bak. Babadan alıp anneye vermiş. Bu nasıl bir karar ve açıklaması.
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AYRIMCILIK: Babasına da yazık. Babalar Ülkemizde bir kaç kötü örnek gösterilerek hakir gösteriliyor. Mağdur ediliyor. Kadınlardan korkan ? Erkekler. Kadınlar artık çok aşırı saygısız, tehditkar. Gençler kardeşlerim, bu kanunlarla asla evlenmeyin. Sakın ha. Eşinizin ailesi ve eşiniz bu durumu kullanıp sizi mahveder. Ezilirsiniz, konuşmasanız tartışmasanız, kaçsanız bile üzülürsünüz. Erkekler sakın, Aman evlenmeyin
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