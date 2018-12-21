Hemşire Adaylarından Hatıra Ormanı

Trakya Üniversitesi Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencileri, Edirne'de hatıra ormanı oluşturdu.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Hemşirelik bölümü öğrencilerinin okulu bitirme projesi hazırladığı belirtildi.

Müdürlüğe gelen öğrencilerin kente anlamlı bir hatıra bırakmak istedikleri belirtilen açıklamada, "Trakya Üniversitesi Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencileri Seda, Zerina, Kübranur,Tuğçenur ve Beyza çok anlamlı bir bitirme projesi ile fidan dikerek hatıra ormanı kurdu. İşletme Müdürlüğümüzün öncülüğünde yapılan fidan dikimine göreve yeni başlayan Müdürümüz Sayın İhsan Ceylan ve diğer teknik personel de katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA