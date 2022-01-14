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Hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozlarını paylaştı

Hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozlarını paylaştı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü model Senem Kuyucuoğlu, hemcinsi sevgilisi tenisçi Yasemin Ada Börü ile aşka geldi. Kuyucuoğlu, sevgilisiyle öpüştüğü video'yu Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Senem Kuyucuoğlu, tenisçi sevgilisi Yasemin Ada Börü ile dudak dudağa verdiği pozu sosyal medyadan paylaştı. 2009 Türkiye 2. Güzeli Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi Medis Mir ile ayrıldıktan sonra tenisçi Yasemin Ada Börü'yle yeni bir aşka yelken açmıştı.

Uzun süredir Yasemin Ada Börü ile birlikte olan Senem Kuyucuoğlu, aşka geldi. Model, video'yu Instagram'ın story kısmında yayınladı.

Börü'yle uzun süredir görüşmeyen Kuyucuoğlu, buluşma anında aşka gelip, buluşma anını paylaştı.

Hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozlarını paylaştı

Hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozlarını paylaştı

Hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozlarını paylaştı

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