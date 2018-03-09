Hematoloji Hastası Öğrencilerin Yüzünü Güldüren Etkinlik

Samsun Atakum Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlkokulu tarafından yapılan "Oyuncak Arkadaşım Projesi" kapsamında hematoloji hastası öğrencilerin yüzleri güldü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Onkoloji Servisinde yatarak ve ayakta tedavi gören hematoloji hastası öğrencilere "Oyuncak Arkadaşım Projesi" kapsamında; oyuncaklar ve pijama takımı hediye edildi. Proje yürütücüsü Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlkokulu sınıf öğretmeni Selin Koca, amaçlarının çocuklarının bir nebze olsun yüzlerini güldürmek olduğunu belirtti.

OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi, okul sınıfında düzenlenen etkinliğe katılan Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, hematoloji hastası çocukların hastalıkları; doktor, aileler ve en önemlisi de kendi azimleriyle yeneceklerini söyledi.

Etkinliğe; OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Coşkun, hastane okulu öğretmenleri, doktorlar, öğrenciler ve aileleri katıldı. - SAMSUN