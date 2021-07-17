Hem çektikleri karelerle ilçelerini anlattılar hem de öz güvenlerini geliştirip sanata yöneldiler

Samsun'un Yakakent ilçesinde Kaymakamlık tarafından yürütülen proje kapsamında ücretsiz fotoğraf makinesi verilen ortaokul öğrencilerinin öz güvenlerinin gelişmesi ve sanata ilgi duymaları hedefleniyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde Kaymakamlık tarafından yürütülen proje kapsamında ücretsiz fotoğraf makinesi verilen ortaokul öğrencilerinin öz güvenlerinin gelişmesi ve sanata ilgi duymaları hedefleniyor.

Yakakent Kaymakamlığınca sosyal sorumluluk projesi kapsamında Karaaba Ortaokulunda öğrenim gören fotoğrafa meraklı 10 öğrenciye yaklaşık 6 ay önce ücretsiz fotoğraf makinesi verildi.

Öğrenciler, fotoğraf makineleriyle ilçenin mimari, turistik özelliklerinin yanı sıra sosyal yaşamı, hayvancılık faaliyetlerini ve doğal güzelliklerini kendi bakış açılarıyla fotoğrafladı.

Yakakent Kaymakamlığınca Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'nde en iyi 50 fotoğrafın bulunduğu "Benim Dünyam" temalı fotoğraf sergisi de açan öğrenciler, sergiden elde edilecek gelirle okullarının ihtiyaçlarını karşılayacak.

Yakakent Kaymakamı Fatih Eroğlu, AA muhabirine, projeyle öğrencilerin sanata yatkınlıklarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilere verilen fotoğraf makineleriyle bulundukları ortamı fotoğraflamalarını istediklerini belirten Eroğlu, "Kendi ortamını iyi bilen insanlar çok daha iyi fotoğraf çekebiliyor. Ayrıntılara hakim olabiliyorlar. Biz bunları öğrencilerimizin yapabileceğine inandık." dedi.

Öğrencilerin çektikleri fotoğraflardan beğeni toplayan bir sergi oluştuğunu aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:

"Tamamen kendi köylerinden çobanlık yaparken, hayvan fotoğraflarından, doğa fotoğraflarından oluşan çok güzel bir sergi oluşturdular. Bu sergi sonucunda öğrencilerimiz, okul aile birliği marifetiyle okullarına katkıda bulunmak istiyor. Yaklaşık 6 ayda 50 fotoğrafımız oluştu. Amacımız çocuklarımızın fotoğrafçılığa meraklarını artırmak, aynı zamanda öz güvenlerini geliştirmek, Samsun'un en büyük müzesinde bir sergi açabileceklerine inanmalarını sağlamaktı. İlk etapta bu başarıya ulaştık."

Eroğlu, projenin devamında öğrencilere fotoğrafçılık temel eğitimi sunulacağını, ardından daha ileri seviye fotoğraf makineleri vereceklerini kaydetti.

Öğrenciler uygulamadan memnun

Projeye katılan öğrencilerden Aysun Koç ise fotoğraf makinesi sahibi olduğu için çok heyecanlandığını dile getirerek, "Kaymakam Bey'e teşekkür ediyoruz. Önceleri fotoğraf çekmeyi pek bilmiyordum. Sonra alışmaya, güzel fotoğraflar çekmeye başladım. Daha çok ilgimi çeken, genellikle çiçek fotoğrafları çektim." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Onur Yılmaz da fotoğraf çekmeyi sevdiğini vurgulayarak, "İleride profesyonel bir fotoğrafçı olabilirim. Sanata daha fazla yaklaştım. Fotoğraf çekebilmek için farklı farklı yerlere gittim. Güzel fotoğraflar çıkarabilmek için çaba gösterdim. Fotoğraflarımın satılıp okuluma destek olması, beni ayrıca mutlu ediyor." diye konuştu.

Esra Kütük de daha önce anne babasının telefonuyla fotoğraf çektiğini belirterek, "Eskiden bu yana fotoğraf çekmeyi seviyordum. Fotoğraf makinesini alınca çok mutlu oldum. Daha çok fotoğraf çektim. Fotoğraf çekmek için uzaklara gittiğim oldu. Genelde hayvan fotoğrafları çektim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü