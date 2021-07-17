Hem çektikleri karelerle ilçelerini anlattılar hem de öz güvenlerini geliştirip sanata yöneldiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hem çektikleri karelerle ilçelerini anlattılar hem de öz güvenlerini geliştirip sanata yöneldiler

Hem çektikleri karelerle ilçelerini anlattılar hem de öz güvenlerini geliştirip sanata yöneldiler
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun'un Yakakent ilçesinde Kaymakamlık tarafından yürütülen proje kapsamında ücretsiz fotoğraf makinesi verilen ortaokul öğrencilerinin öz güvenlerinin gelişmesi ve sanata ilgi duymaları hedefleniyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde Kaymakamlık tarafından yürütülen proje kapsamında ücretsiz fotoğraf makinesi verilen ortaokul öğrencilerinin öz güvenlerinin gelişmesi ve sanata ilgi duymaları hedefleniyor.

Yakakent Kaymakamlığınca sosyal sorumluluk projesi kapsamında Karaaba Ortaokulunda öğrenim gören fotoğrafa meraklı 10 öğrenciye yaklaşık 6 ay önce ücretsiz fotoğraf makinesi verildi.

Öğrenciler, fotoğraf makineleriyle ilçenin mimari, turistik özelliklerinin yanı sıra sosyal yaşamı, hayvancılık faaliyetlerini ve doğal güzelliklerini kendi bakış açılarıyla fotoğrafladı.

Yakakent Kaymakamlığınca Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'nde en iyi 50 fotoğrafın bulunduğu "Benim Dünyam" temalı fotoğraf sergisi de açan öğrenciler, sergiden elde edilecek gelirle okullarının ihtiyaçlarını karşılayacak.

Yakakent Kaymakamı Fatih Eroğlu, AA muhabirine, projeyle öğrencilerin sanata yatkınlıklarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilere verilen fotoğraf makineleriyle bulundukları ortamı fotoğraflamalarını istediklerini belirten Eroğlu, "Kendi ortamını iyi bilen insanlar çok daha iyi fotoğraf çekebiliyor. Ayrıntılara hakim olabiliyorlar. Biz bunları öğrencilerimizin yapabileceğine inandık." dedi.

Öğrencilerin çektikleri fotoğraflardan beğeni toplayan bir sergi oluştuğunu aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:

"Tamamen kendi köylerinden çobanlık yaparken, hayvan fotoğraflarından, doğa fotoğraflarından oluşan çok güzel bir sergi oluşturdular. Bu sergi sonucunda öğrencilerimiz, okul aile birliği marifetiyle okullarına katkıda bulunmak istiyor. Yaklaşık 6 ayda 50 fotoğrafımız oluştu. Amacımız çocuklarımızın fotoğrafçılığa meraklarını artırmak, aynı zamanda öz güvenlerini geliştirmek, Samsun'un en büyük müzesinde bir sergi açabileceklerine inanmalarını sağlamaktı. İlk etapta bu başarıya ulaştık."

Eroğlu, projenin devamında öğrencilere fotoğrafçılık temel eğitimi sunulacağını, ardından daha ileri seviye fotoğraf makineleri vereceklerini kaydetti.

Öğrenciler uygulamadan memnun

Projeye katılan öğrencilerden Aysun Koç ise fotoğraf makinesi sahibi olduğu için çok heyecanlandığını dile getirerek, "Kaymakam Bey'e teşekkür ediyoruz. Önceleri fotoğraf çekmeyi pek bilmiyordum. Sonra alışmaya, güzel fotoğraflar çekmeye başladım. Daha çok ilgimi çeken, genellikle çiçek fotoğrafları çektim." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Onur Yılmaz da fotoğraf çekmeyi sevdiğini vurgulayarak, "İleride profesyonel bir fotoğrafçı olabilirim. Sanata daha fazla yaklaştım. Fotoğraf çekebilmek için farklı farklı yerlere gittim. Güzel fotoğraflar çıkarabilmek için çaba gösterdim. Fotoğraflarımın satılıp okuluma destek olması, beni ayrıca mutlu ediyor." diye konuştu.

Esra Kütük de daha önce anne babasının telefonuyla fotoğraf çektiğini belirterek, "Eskiden bu yana fotoğraf çekmeyi seviyordum. Fotoğraf makinesini alınca çok mutlu oldum. Daha çok fotoğraf çektim. Fotoğraf çekmek için uzaklara gittiğim oldu. Genelde hayvan fotoğrafları çektim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Kaan Yıldırım Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Burak Elmas Metin Oktay Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hem çektikleri karelerle ilçelerini anlattılar hem de öz güvenlerini geliştirip sanata yöneldiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 13:31:04. #1.15#

title