Helvacıoğlu, 10-16 Ocak tarihleri arasındaki belediyenin çalışmalarını anlattı

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Helvacıoğlu, 10-16 Ocak arası Belediyenin çalışmalarını anlattı

Helvacıoğlu'nun açıklaması şöyle; "Edirne Valimize yeni projelerimizi sunduk. Katıldığımız Edirne Turizm Master Planı Toplantısında Valimizden Sazlıdere'den Enez'e sahil yolu müjdesi aldık. Hollanda Büyükelçiliği Destek Programının tanıtımını yaptık. Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evimiz ile Trakya'da hizmetimizi büyüttük. Çevre ilçe kaymakam ve belediye başkanlarıyla protokol imzaladık. Ak Parti İl Başkanımız Belgin İba ile kent müzemizde, kapalı yüzme havuzumuzda incelemelerde bulunduk, Keşan'ımıza yakışır Atatürk Stadı'mızın açılışı için gün saymaya başladık. Belediye Sanat Merkezimizde kurslar devam ederken, yeni kayıtlar için sizi merkezimize bekliyoruz. 50 Personel ve 10 iş makinesiyle karla mücadeleden alnımızın akıyla çıkmaktan onur duyuyoruz. Kentimizde ve mücavir alanlarımızda mama odaklarını da doldurmayı ihmal etmediğimiz için huzurluyuz. Korudağ balını markalaştırmak, Keşan'ı olası depreme hazırlamak için kararlıyız. Gerçek ihtiyaç sahipleri için KİSEV ile çalışmaya devam ediyoruz. İşletmelerimizin KİSEV'e destekleriyle geleceğe ümitle bakıyoruz. Zabıtalarımız denetimlere devam ederken, ürettiğimiz ve tasarruf sağladığımız tabelalarımızı asıyoruz. Sanat merkezimizde piyano, drama, gitar, bale, halk müziği ve halk oyunu eğitimi alan öğrencilerimizi ziyaret ettik. Sınava giren çocuklarımızı da unutmayarak onlarla sinemaya gittik. "Gönül Gözleri Buluşuyor" projemizle öğrencilerimizle engellilerimiz buluştuk. "Getir 5 Kitap, Sinema Biletini Kap" projemiz ise takdir topladık. Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Fotoğrafçlık Kulübü'nün belediye çalışmaları sergisini açtık ve bu sergi beğeniyle karşılandı. Gönül belediyeciliği ile vatandaşlarımızı gönülden dinledik. AK Parti İl Başkanımız Belgin İba ile Yenimescit Mahallemizdeydik.Taziyelerden doğum günlerine, oda genel kurulundan gazimizin uğurlanışına, işletmelerden okullara birçok yerde vatandaşımızla beraber olduk. Gazetecilerimizle sinemaya gittik. Soğuk havada gönül çeşmemiz ile sıcak çorba ikramında bulunduk. Hoş Geldin Bebek projemiz ise aralıksız devam ediyoruz. Her Keşanlıya ulaşana, üzerimize düşen her sorunu çözene kadar durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

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