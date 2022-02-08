Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu'ndan Mali'de ihtiyaç sahiplerine yardım

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Mali'nin başkenti Bamako'da yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere bağışlanan yardımları ulaştırdı.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Bamako'da bulunan ve çoğunluğu yetimlerin eğitim gördüğü okuldaki 450 öğrenciye, okuldaki öğretmenler ile annelere nakdi yardımda bulundu.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, kendilerine bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür ederek, Türkiye ve Avrupa'nın dört bir yanındaki hayırseverlerle Afrika arasında gönül köprüsü kurduklarını belirtti.

Afrika'nın en mağdur ülkelerinden olan Mali'de bir hafta boyunca su kuyuları, adak kurban, canlı keçi dağıtımı, yetim günleri, yetim giydirme ve gıda dağıtımı gibi farklı organizasyonlar düzenleyeceklerini ifade eden Ataş, bu sayede toplumsal birlik ve beraberliğe de katkı sağladıklarını kaydetti.

Ataş, şöyle konuştu:

"Burası çok mağdur bir bölge. Bağışçılarımızın emanetlerini yetim, yardıma muhtaç ve kimsesizlere dağıtıyoruz. Aynı zamanda hayırsever bağışçılarımızla yetim ve mağdur insanlar arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Bağışları ulaştırarak insanların bir nebze de olsa yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz. Tüm dünyada etkisi sürdüren pandemi dolayısıyla milyonlarca insanın zor durumda olduğu bu süreçte kendilerine yardımcı olmak için ekiplerimizle aynı anda farklı ülkelerde çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz."

Kendilerine uzanan yardım eli için teşekkür eden Zaynaop Mayta, en zor zamanlarında yardımlarına koşan hayırseverlere minnet duyduklarını söyledi.

Söz konusu bölgede Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonunun girişimi ile iş insanı Yıldırım Kuruoğlu tarafından çocuk oyun parkı da yapılacağı belirtildi.