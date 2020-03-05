Hello Kitty Filmi
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Hello Kitty Filmi

Hello Kitty filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hello Kitty filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:50
Hello Kitty Filmi

1975 yılında Sanrio tarafından yaratılan çizgi karakter , ekranların ardından şimdi de beyaz perdeye uyarlanıyor. Filmde, Hello Kitty ve arkadaşlarının yaşadıkları maceralar konu ediliyor.

Yönetmen: Tony Oliver

Senaryo: Yuko Shimizu

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Hello Kitty

Yapımcı Firma: Vişne Production

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD, Japonya

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 72 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 19.04.2019


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Kaynak: InterSinema.com

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