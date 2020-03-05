Hello Kitty Filmi
Hello Kitty filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hello Kitty filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
1975 yılında Sanrio tarafından yaratılan çizgi karakter Hello Kitty, ekranların ardından şimdi de beyaz perdeye uyarlanıyor. Filmde, Hello Kitty ve arkadaşlarının yaşadıkları maceralar konu ediliyor.
Yönetmen: Tony Oliver
Senaryo: Yuko Shimizu
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Hello Kitty
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD, Japonya
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 72 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 19.04.2019
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Kaynak: InterSinema.com