Hellblade sistem gereksinimleri 2021! Hellblade: Senua's Sacrifice sistem gereksinimleri neler?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Ninja Theory'nin geliştirip yayıncılığını yaptığı Hellblade: Senua's Sacrifice'in sistem gereksinimleri neler? Hellblade: Senua's Sacrifice kaç GB? Detaylar haberimizde…
Heavenly Sword, Enslaved'in yapımcılarından: Odyssey to the West ve DmC: Devil May Cry, bir savaşçının mitlere ve çılgınlığa olan acımasız yolculuğu. Viking çağında kalbi kırık bir Kelt savaşçı, gördüğü akıldan çıkmayan önseziler ardından ölü sevgilisinin ruhu için savaşmak adına Viking Cehennemine giden bir göreve çıkıyor.
Bulmaca temelli aksiyon macera oyunu Hellblade, hikayesi ve oynanışıyla oyuncuları kendisine çekmektedir.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10
- İşlemci: Intel i5 3570K/ AMD FX-8350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 770 with 2GB VRAM/ Radeon R9 280X 3GB
- DirectX: Sürüm 11
Hellblade Senua's Sacrifice'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 30 GB boş alan gerekmektedir.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet