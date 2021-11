Hellblade sistem gereksinimleri 2021! Hellblade: Senua's Sacrifice sistem gereksinimleri neler?

Heavenly Sword, Enslaved'in yapımcılarından: Odyssey to the West ve DmC: Devil May Cry, bir savaşçının mitlere ve çılgınlığa olan acımasız yolculuğu. Viking çağında kalbi kırık bir Kelt savaşçı, gördüğü akıldan çıkmayan önseziler ardından ölü sevgilisinin ruhu için savaşmak adına Viking Cehennemine giden bir göreve çıkıyor.

Bulmaca temelli aksiyon macera oyunu Hellblade, hikayesi ve oynanışıyla oyuncuları kendisine çekmektedir.

HELLBLADE SENUA'S SACRİFİCE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

HELLBLADE SENUA'S SACRİFİCE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10

İşlemci: Intel i5 3570K/ AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 770 with 2GB VRAM/ Radeon R9 280X 3GB

DirectX: Sürüm 11

HELLBLADE SENUA'S SACRİFİCE KAÇ GB?

Hellblade Senua's Sacrifice'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 30 GB boş alan gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet