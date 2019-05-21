Helin Avşar, Geçirdiği Estetik Operasyonlar Sonucu Tanınmaz Hale Geldi!
Oyuncu Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu tanınmaz hale geldi. Avşar'ın birçok takipçisi Helin Avşar'ın son halini beğenmedi.
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle takipçilerinin ağzını açık bıraktı. Avşar'ın birçok takipçisi sosyetik güzeli tanımakta güçlük çekti.
"ESTETİK OPERASYONLARI YARAMAMIŞ"
Helin Avşar Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf ile çok konuşuldu. Helin Avşar'ın fotoğrafı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Helin Avşar'ın geçirdiği estetik operasyonları sonucunda bambaşka biri olduğunu söyleyen bir takipçisi, "Estetik operasyonları yaramamış. Gerçekten güzelliğinden eser kalmamış." yorumunu yaptı.
YORUMLAR (55)
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eski hali gayet güzeldi. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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fazla kokain bünyeye zararlıdırCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah ın verdiği güzellikle daha güzeldin, şimdi kuklara benziyorsunuz, hiç bir işe yaramaz, ancak iplerin izden tutup oynatılınca işe yararsınız.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu kadın ne iş yapıyorda hep gündemdeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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o ameliyattan sonra hepiniz tek tip, maymunlara benziyorsunuz.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır